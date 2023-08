Cyril Ramaphosa : « le but principal des BRICS est le développement multilatéral »

- Publicité-

À l’ouverture de la 15e édition du sommet du groupe, qui a lieu du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré que le but principal des BRICS est le développement multilatéral.

Cyril Ramaphosa, président sud-africain, reçoit la visite de ses homologues brésiliens Luiz Inacio Lula da Silva et chinois Xi Jinping. Aussi, le Premier ministre Narendra Modi représente l’Inde et le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Quant à Vladimir Poutine, il prend part à l’événement en utilisant une visioconférence.

En 2023, Pretoria prend la présidence tournante du groupe avec le slogan : « Les BRICS et l’Afrique : un partenariat pour une croissance accélérée conjointe, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». La question la plus cruciale du sommet est l’expansion potentielle des BRICS, y compris les conditions d’admission et les principes directeurs.

Les BRICS et l’Afrique

