Delphine Wespiser, ancienne Miss France, a surpris les téléspectateurs de « Tout beau tout neuf » sur W9 en exécutant, ce mercredi 11 mars, une danse qualifiée d’érotique sur la musique de « Slave for You » de Britney Spears, provoquant la réaction enthousiaste puis étonnée de son patron, Cyril Hanouna, qui s’est même aspergé le visage d’eau pour se rafraîchir.

La séquence intervient dans le contexte du transfert de l’animateur et de son équipe vers W9. Après la fermeture de C8 et l’arrêt de « Touche pas à mon poste » il y a un an, Cyril Hanouna a repris l’antenne sur la chaîne du groupe M6 avec « Tout beau tout neuf » depuis septembre. Il est entouré de chroniqueurs récurrents tels que Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet, Gilles Verdez et Matthieu Delormeau.

Delphine Wespiser, Miss France 2012, avait effectué son retour sur le plateau le 14 janvier 2026 après une absence de trois ans. « Ça fait trois ans que je n’ai pas revu le plateau. Ça me fait très plaisir de revoir le public et de ressentir cette énergie. Merci à vous », a-t-elle déclaré sous les applaudissements du public lors de cette première apparition. Depuis, elle intervient régulièrement dans « TBT9 » et présente également l’émission « L’île de la tentation » sur W9.

La danse et la réaction en direct

Lors de l’émission du 11 mars, Cyril Hanouna a lancé un défi de danse baptisé, sur le ton de l’émission, « spectacle de danse chaise-lunettes ». Olivier Dartigolles a d’abord répondu présent, suivi d’autres invités et chroniqueurs — Matthieu Delormeau, Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet, Jordan de Luxe, Raymond Aabou, Polska — avant que Delphine Wespiser ne prenne le relais.

La chroniqueuse est entrée sur le plateau au son de « Slave for You », chanson choisie pour son caractère évocateur. Au moment de sa prestation, Hanouna a commenté par un « Po po po », visible marque d’approbation avant que la mise en scène ne s’intensifie. Les gestes et la mise en scène ont rapidement monté la température selon les images diffusées.

Face à l’intensité de la séquence, l’animateur a demandé à Delphine de modérer sa prestation: « Vas-y mollo quand même ! C’est bon, ça suffit« , a-t-il lancé en direct. Peu après, Cyril Hanouna s’est aspergé le visage d’eau pour se rafraîchir, geste capté à l’antenne et visible dans l’extrait diffusé par l’émission.