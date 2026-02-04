Cyril Hanouna attaqué à son domicile par trois hommes armés et cagoulés

Le 3 février 2026, l’animateur Cyril Hanouna a relaté sur Fun Radio une tentative d’intrusion à son domicile survenue vers 22 heures : trois hommes cagoulés seraient entrés par les jardins, ses agents de sécurité les auraient repoussés et la police aurait été prévenue, selon son récit.

Selon l’animateur, les faits se sont déroulés en fin de soirée alors qu’il se trouvait à son domicile en compagnie de son chroniqueur Raymond Aabou et de plusieurs amies. Hanouna a raconté l’incident à l’antenne en détaillant la chronologie de l’intervention et les réactions des personnes présentes.

Les protagonistes ont décrit une montée d’angoisse et des mesures de protection improvisées : fermeture des stores électriques, confinement dans les pièces, et rupture momentanée des communications mobiles, que Raymond Aabou a qualifiée de brouillage.

Récit des témoins et intervention des agents de sécurité

Sur le plateau radio, Hanouna a lancé : « On s’est fait attaquer dans ma maison« , avant de céder la parole à Raymond Aabou, qui a livré un compte rendu détaillé. D’après ce dernier, « il y a trois gars cagoulés qui ont enjambé deux autres maisons pour arriver dans la nôtre. Ils sont passés par les jardins« .

Les témoins affirment que les assaillants étaient armés et cagoulés. La présence d’agents de sécurité postés sur la propriété a, d’après les récits, permis d’intervenir rapidement : ces derniers auraient fait fuir les individus. « Ils ont fait un taff incroyable », a commenté l’un des participants au voyant de l’intervention.

Pris de panique, les personnes présentes se sont barricadées à l’intérieur. Raymond Aabou a expliqué : « On ferme les stores électriques, plus aucune fenêtre d’ouverte (…). Il nous a confinés. Je vais dans ma chambre et comme par hasard, plus de réseaux. Ils ont brouillé… » Cette description a été donnée à l’antenne telle quelle par le chroniqueur.

Dans la confusion, Raymond est parti à la recherche d’un moyen de défense. Il a raconté être d’abord tombé sur des objets inadaptés : « Je me rappelle que lui dans sa chambre, il a des pistolets à eau, des Nerfs, moi j’ouvre le placard… que des cintres« . Il dit ensuite s’être rendu à la chambre de Cyril Hanouna où il a trouvé une mise en scène surprenante : « Je monte en pression, je monte au troisième, j’ouvre la porte c’était John Rambo. Il avait mis du cirage, une mitraillette autour du cou, 588 cartouches autour de la taille…«