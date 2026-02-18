Cyril Hanouna a improvisé une demande en mariage en direct dans TBT9

Cyril Hanouna a une nouvelle fois créé la surprise sur le plateau de TBT9 en transformant une proposition de mariage annoncée par un spectateur en une séquence improvisée mêlant musique et bonne humeur : l’animateur a saisi une guitare et entonné Bamboleo des Gipsy Kings, déclenchant une ambiance festive qui a rapidement fait réagir le public présent et les téléspectateurs.

Cyril Hanouna a une nouvelle fois créé la surprise sur le plateau de TBT9 en transformant une proposition de mariage annoncée par un spectateur en une séquence improvisée mêlant musique et bonne humeur : l’animateur a saisi une guitare et entonné Bamboleo des Gipsy Kings, déclenchant une ambiance festive qui a rapidement fait réagir le public présent et les téléspectateurs.

L’émission, fidèle à la réputation d’imprévisibilité de son présentateur, a basculé d’un instant privé annoncé en loge à un moment collectif sur scène. Selon les éléments diffusés pendant le direct, un spectateur a fait part de son intention de demander sa compagne en mariage devant les caméras. Cyril Hanouna a aussitôt proposé de mettre ce projet en scène et d’en faire un temps fort de l’émission.

La déclaration de l’animateur — « J’organise une demande en mariage totalement improvisée dans #TBT9 ! Et devinez qui chantera avec sa guitare ! » — a annoncé la couleur et lancé la séquence. La proposition, initialement personnelle, a été prise en charge par l’équipe du plateau qui a accompagné cette initiative par une mise en scène sobre mais énergique.

Publicité

Une séquence festive portée par le public et la musique

La guitare en main, Cyril Hanouna a interprété Bamboleo, le tube emblématique des Gipsy Kings, chanson reconnue pour son rythme entraînant et sa capacité à mobiliser les foules. Les premières notes ont immédiatement provoqué applaudissements et chants repris en chœur par l’assistance, transformant la demande annoncée en moment de fête collective. La prestation s’est déroulée dans une atmosphère de complicité entre l’animateur, le public et les personnes au centre de l’attention.

Sur le plateau, la dynamique s’est appuyée sur l’énergie scénique de l’animateur et sur la réaction spontanée des spectateurs : rires, acclamations et encouragements ont rythmé la séquence. Les images montrent un couple au centre de la scène, entouré par l’enthousiasme ambiant, sans qu’il soit précisé dans les éléments diffusés si la demande a été formellement conclue à l’antenne.

Ce type d’intervention s’inscrit dans un registre déjà fréquent dans les émissions présentées par Cyril Hanouna, où l’improvisation et les happenings en direct font partie des ressorts de l’audience. La séquence a été mise en musique et amplifiée par la réaction du public, contribuant à faire de cet instant un moment largement relayé sur les réseaux sociaux.

Publicité