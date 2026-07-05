Cyril Féraud se retire après l’annonce sans espoir de guérison pour son père

Cyril Féraud, animateur emblématique de France Télévisions, a récemment dévoilé les circonstances dramatiques qui l’ont conduit à suspendre temporairement sa carrière. Cette pause, dictée par la maladie grave de son père, lui a permis de vivre des instants uniques et précieux auprès de son parent jusqu’à ses derniers moments. Aujourd’hui, l’animateur reprend sereinement son parcours professionnel, marqué par cette expérience intense et bouleversante.

Le 4 juillet dernier, à 41 ans, Cyril Féraud a réalisé un rêve d’enfance en prenant les commandes de l’émission Fort Boyard, un programme culte qu’il regardait avec ses parents lorsqu’il était enfant. Malheureusement, cet accomplissement a été assombri par le décès récent de son père, emporté par un cancer. Invité sur le plateau de l’émission C à vous, Cyril Féraud a livré un témoignage émouvant sur les derniers mois de vie de son père et la décision radicale qu’il a prise face à l’annonce d’un pronostic médical inexorable.

« On annule tout… » : Cyril Féraud face à la maladie de son père

Alors qu’il était en plein tournage de son émission phare Slam, Cyril Féraud a appris que le cancer de son père était désormais incurable. Face à cette terrible révélation, l’animateur a choisi « sans hésitation » de suspendre son activité professionnelle. « Il ne partira pas sans moi », s’est-il promis à lui-même. Dès le lendemain, il a contacté France Télévisions ainsi que la production pour annuler tous ses engagements et reporté les tournages prévus. Cette décision a été accueillie avec compréhension et bienveillance par ses équipes, qui ont fait preuve de souplesse en décalant les plannings afin de lui permettre de se consacrer entièrement à son père.

Cyril Féraud souligne la solidité du soutien reçu pendant cette période difficile, qui lui a offert la possibilité d’assumer pleinement son rôle d’accompagnant. Il confie que cette disponibilité totale a été essentielle pour vivre pleinement les derniers instants à côté de son parent. Pendant son arrêt, l’animateur est resté aux côtés de son père sans interruption, partageant avec lui des moments forts et empreints d’émotion, mais aussi de tendresse et de complicité, notamment lors de la diffusion des matchs de Roland-Garros, qui apportaient un peu de légèreté.

Des derniers instants précieux

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses, Cyril Féraud n’a plus quitté le chevet de son père. Il raconte avoir passé des journées entières à discuter, se remémorer des souvenirs familiaux et partager ces instants de vie si précieux dans l’intimité de leur relation. Ces moments, faits de rires et d’émotions, constituent pour lui des souvenirs irremplaçables.

Avec le recul, Cyril Féraud confie qu’il considère avoir pris la bonne décision en stoppant temporairement son activité pour accompagner son père jusqu’à la fin. S’exprimant avec plus de sérénité sur le plateau de C à vous, il a déclaré : « Maintenant, je peux en parler parce que j’ai vécu les moments les plus intimes, les plus forts, et j’ai été là jusqu’au bout. Je suis fier de l’avoir accompagné. » Sa sincérité et l’émotion présente dans ses propos ont profondément touché les chroniqueurs présents.

Cette expérience a représenté un temps fort dans la vie personnelle de Cyril Féraud, marquant une pause nécessaire dans sa carrière avant la reprise de ses activités télévisuelles. Depuis, l’animateur poursuit son parcours sur les écrans, enrichi par cette épreuve vécue auprès de son père.