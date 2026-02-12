Cyril Féraud recadre fermement un internaute sur les réseaux sociaux

Cyril Féraud était l’un des invités du plateau de C à vous ce mercredi 11 février 2026, où il est intervenu pour évoquer la présentation des Victoires de la musique qu’il co-animera vendredi 13 aux côtés de la chanteuse, comédienne et romancière belge Helena Noguerra. Figure familière du service public et animateur multifacettes, il a également répondu publiquement à un internaute dont le message sur X (anciennement Twitter) l’a visiblement agacé.

Cyril Féraud était l’un des invités du plateau de C à vous ce mercredi 11 février 2026, où il est intervenu pour évoquer la présentation des Victoires de la musique qu’il co-animera vendredi 13 aux côtés de la chanteuse, comédienne et romancière belge Helena Noguerra. Figure familière du service public et animateur multifacettes, il a également répondu publiquement à un internaute dont le message sur X (anciennement Twitter) l’a visiblement agacé.

Animateur reconnu du paysage audiovisuel français, Cyril Féraud cumule les rôles et les projets depuis ses débuts à la télévision. Surnommé le « chouchou des mamies » par certains téléspectateurs, il oscille entre divertissement et jeux grand public et participe régulièrement à des émissions en tant qu’invité. Parmi ses personnages marquants figure Cyril Gossbo, un rôle qu’il incarne dans Fort Boyard et qui a contribué à renforcer sa notoriété auprès du public.

Sur les réseaux sociaux, ses apparitions suscitent fréquemment réactions et commentaires, souvent louant son autodérision et son goût pour l’extravagance. Mais l’attention peut parfois franchir la frontière du privé : un internaute a posté un message à caractère personnel sur son orientation, déclenchant la réplique de l’animateur sur ses propres comptes numériques.

Publicité

Cyril Féraud recadre un internaute après un tweet irrespectueux

Le message incriminé publié sur X se lisait ainsi : « C’est quand qu’il diras qu’il est homo ? il as honte ?« . Cyril Féraud a choisi de répondre publiquement, en pointant non le fond mais la forme du message. Sur son compte, il a répliqué : « Et c’est quand que tu vas passer en CE1 pour apprendre la conjugaison ?« , en référence aux fautes d’orthographe présentes dans le tweet.

Cette interaction illustre la manière dont l’animateur traite certains commentaires hostiles : une réponse cinglante axée sur la correction linguistique plutôt que sur une polémique plus personnelle. Le cas a été relayé sur les plateformes où les téléspectateurs commentent régulièrement ses prestations, notamment lorsqu’il revêt le costume de Cyril Gossbo dans Fort Boyard.

Parallèlement à ses apparitions publiques et à sa gestion des critiques en ligne, Cyril Féraud s’attache à préserver une part de vie privée. Dans les colonnes du magazine Nous Deux, il confiait : « Je ne suis pas tout seul le soir. Ce n’est pas simple d’avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J’arrive à concilier les deux mais c’est compliqué« .

Publicité