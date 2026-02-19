Cyril Féraud choisi pour remplacer Olivier Minne à Fort Boyard

Olivier Minne a quitté Fort Boyard le 30 août 2025 après vingt-deux années à la présentation, laissant France 2 et la production Adventure Line Productions (ALP) contraints de désigner un successeur pour l’émission phare de l’été. L’animateur, qui avait pris les commandes pour la première fois en 2003, a effectué sa rentrée sur M6 où il a notamment repris la présentation du Maillon Faible chaque samedi, selon les éléments publiés par la presse.

Le départ d’Olivier Minne a été officialisé en fin de saison sur le plateau, cité dans la presse comme survenu « sous les applaudissements de toute l’équipe et les larmes aux yeux ». Face à l’absence d’éclaircie sur son avenir au sein du groupe public, l’animateur a choisi de quitter France Télévisions pour rejoindre une autre chaîne, d’où la nécessité pour ALP et France 2 de trouver un nouveau visage capable de porter le programme historique.

Après plusieurs pistes évoquées dans les médias, y compris l’intérêt déclaré de l’humoriste Willy Rovelli, c’est finalement le nom de Cyril Féraud qui a été révélé par notre confrère Clément Garin comme prochain animateur. Selon les informations recueillies, l’animateur de France Télévisions multiplie depuis une semaine les rendez-vous avec la production afin de préparer sa prise de fonction.

Un choix motivé par l’histoire et l’expérience de Cyril Féraud avec le programme

Le rapprochement entre Cyril Féraud et Fort Boyard ne date pas d’hier. L’animateur a publiquement déclaré à plusieurs reprises que le jeu avait été déterminant dans sa vocation télévisuelle. Dans une interview en septembre 2022 sur On refait la télé (RTL), il qualifiait l’émission de « celle qui m’a donné envie de faire de la télé » et affirmait qu’elle dépassait pour lui le cadre strictement professionnel.

Féraud a également raconté avoir tenté tôt d’intégrer la mécanique du programme : envoi de lettres à la production proposant des épreuves et exprimant son exigence, selon ses propres propos. Il a précisé à Sophie Davant sur M Radio qu’à 17 ans, après son baccalauréat, il avait décroché un stage sur le fort, arrivant « en tant que stagiaire comme nounou des candidats ». Ces premières expériences l’ont conduit ensuite à apparaître régulièrement dans l’univers de l’émission.

Depuis 2020, Cyril Féraud incarne par ailleurs un personnage récurrent de l’émission, Cyril Gossbo, témoignant d’un lien ancien et concret avec le format. Ce parcours a été mis en avant dans le processus de sélection, ALP et France 2 cherchant un animateur à la fois populaire et familier du « Fort » pour tenter de redynamiser le programme et opérer une transition après le long mandat d’Olivier Minne.

