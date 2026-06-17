Cyril Féraud balaie la rumeur sur sa participation à la production de Fort Boyard

Depuis plusieurs années, Cyril Féraud est reconnu pour son attachement profond à Fort Boyard, jeu télévisé emblématique du paysage audiovisuel français. Son rôle à la tête de cette émission phare, succédant à Olivier Minne, a suscité beaucoup d’attentes et d’intérêt. Malgré cet engagement visible et son investissement dans la nouvelle mouture du programme, l’animateur a tenu à clarifier une information qui circulait à son sujet : il n’est pas coproducteur de l’émission, même s’il a largement contribué à renouveler son approche créative.

Le changement de présentation de Fort Boyard a été officiellement annoncé le 23 avril, après plusieurs mois de spéculations et de rumeurs. Cette attente prolongée a engendré des suppositions multiples sur le rôle précis de Cyril Féraud, certains médias allant jusqu’à évoquer une éventuelle implication dans la production du jeu. Soucieux de démentir ces bruits, l’animateur a livré des explications détaillées sur sa participation à la conception de cette nouvelle saison, tout en dissociant clairement son rôle d’animateur de celui de producteur.

Cyril Féraud très impliqué dans la nouvelle version de Fort Boyard

Cyril Féraud s’est largement investi dans la préparation et la réinvention du format de Fort Boyard. Dans une interview accordée à TV Magazine, il a expliqué le travail collectif qu’il a mené avec Guillaume Ramain, producteur artistique de l’émission, pour moderniser la narration du jeu. Ensemble, ils ont exploré diverses pistes et idées afin d’offrir aux téléspectateurs une édition renouvelée qui reste fidèle à l’esprit du programme tout en introduisant des éléments innovants.

« On a énormément travaillé avec Guillaume sur une nouvelle façon de raconter l’émission », a confié Cyril Féraud. « Dès que l’on découvrait quelque chose d’intéressant, on se l’envoyait. Certaines idées n’ont pas abouti, d’autres sont tombées à l’eau, mais plusieurs ont vu le jour. Nous avons également revisité d’anciennes épreuves, qu’elles soient des classiques ou des challenges moins connus, afin de les remettre au goût du jour. » Cette démarche a permis de restructurer le contenu tout en conservant l’authenticité et la challenge spirituelle qui caractérisent Fort Boyard.

Malgré cette forte implication créative, Cyril Féraud tient à préciser qu’il n’a jamais eu de rôle dans la production. S’il possède bien une société de production, ce n’est pas dans ce cadre qu’il agit pour le jeu. « Fort Boyard existe depuis trente-sept ans, bien avant ma participation », rappelle-t-il, insistant sur le fait qu’il assume uniquement le rôle d’animateur.

L’animateur met un terme aux rumeurs

Face aux allégations selon lesquelles il négocierait pour devenir coproducteur de l’émission, Cyril Féraud a formellement démenti : « Pas du tout ! Absolument pas, le plus sincèrement du monde ! Il n’en a jamais été question, ça n’a même jamais été une demande de ma part. » Il réaffirme ainsi sa position, loin de toute implication financière ou décisionnelle dans la production du jeu.

L’animateur, également très apprécié pour son rôle de Cyril Gossbo, se décrit comme un présentateur impliqué qui apporte ses idées avec modestie mais sans aucune prétention productrice : « Je suis animateur au même titre qu’Olivier Minne, avec simplement l’envie d’arriver humblement, chargé d’idées nouvelles. »

Cette prise de position claire vise à mettre un terme définitif aux fausses informations circulant dans les médias et auprès du public.