Françoise Laborde devient grand-mère un an après la disparition de sa sœur Catherine

Françoise Laborde, ancienne figure emblématique du journal télévisé de France 2, a annoncé une nouvelle étape importante de sa vie personnelle. À 73 ans, elle est devenue grand-mère pour la première fois, un événement qu’elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram le 13 juillet. Cette grossesse et cette naissance viennent apporter une touche de joie à une période qui avait été lourde d’épreuves pour la journaliste, notamment marquée par le décès de sa sœur Catherine Laborde, célèbre animatrice météo, survenu en janvier 2025.

Au fil des posts publiés sur son compte, Françoise Laborde, connue pour sa discrétion, a livré un aperçu tendre de cette nouvelle aventure familiale en présentant sa petite-fille âgée de deux mois, prénommée Aléanore. Cette annonce a rapidement suscité l’émotion, tant de la part de ses fans que de la communauté des médias, désireux de suivre cette nouvelle facette de la vie de l’ex-journaliste.

La naissance d’Aléanore s’accompagne également d’un clin d’œil au cadre familial et à l’attachement de Françoise Laborde au Bassin d’Arcachon, une région qu’elle affectionne particulièrement et où elle possède une résidence. C’est dans ce décor qu’elle s’est exprimée, offrant un aperçu de la douceur de ses instants en famille.

Françoise Laborde partage des moments de tendresse avec sa petite-fille au Cap Ferret

Sur Instagram, Françoise Laborde a révélé plusieurs photographies immortalisant les premiers moments partagés avec sa petite-fille, sans toutefois dévoiler son visage afin de préserver son intimité. La nourrisson apparaît confortablement installée dans une poussette, sous le regard bienveillant de sa célèbre grand-mère.

Dans un message émouvant, elle a écrit : « Je vous présente Aléanore… ma première petite-fille née il y a deux mois, chez Amandine et Numa. Réunion de famille dans la cabane de L’Herbe… mais on protège son anonymat ! ». Ce lieu, situé dans la presqu’île du Cap Ferret, est connu pour son authenticité et son charme, propices aux réunions familiales en toute intimité.

Une autre publication laisse entrevoir la première escapade d’Aléanore sur l’eau, confortablement installée dans un bateau gonflable pendant une sieste au fil de l’eau. Françoise Laborde a accompagné ce cliché d’une légende pleine de tendresse : « Maman, les p’tits bateaux… Sieste au fil de l’eau mais on surveille ». Ce moment tranquille reflète la douceur de cette occasion particulière, célébrée dans un cadre naturel apprécié de la journaliste.

L’annonce a rapidement recueilli de nombreux messages de félicitations et d’encouragements de la part de ses abonnés, heureux de voir Françoise Laborde tourner une page heureuse après une période difficile.

Un prénom rare et chargé de signification : Aléanore

Au-delà de la simple annonce de naissance, le prénom choisi pour la petite fille a attiré l’attention pour son originalité et sa rareté. Selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), citée par Le Parisien, le prénom Aléanore est extrêmement peu attribué en France. Depuis 1900, il aurait été donné seulement à cinq reprises, toutes ces occurrences remontant à l’année 2013.

Le site spécialisé Ancestry indique qu’Aléanore est une variante contemporaine d’Éléonore, prénom d’origine latine (Alienor), lui-même descendant du grec ancien « Helen », qui signifie « lumière » ou « éclat ». Cette étymologie poétique confère un caractère symbolique fort au prénom, associant la naissance de la petite fille à une image de lumière et d’éclat, souvent interprétée comme une source d’inspiration ou de renouveau.

Une nouvelle page familiale après une année chargée en émotions

La naissance d’Aléanore intervient dans un contexte personnel fortement marqué pour Françoise Laborde. La disparition de sa sœur Catherine Laborde en janvier 2025, après une longue maladie, a profondément affecté la famille. Par ailleurs, des tensions médiatiques entre Françoise Laborde et Thomas Stern, le veuf de Catherine, ont ponctué les mois qui ont suivi, notamment autour du souvenir de la défunte animatrice météo.

Alors que ces événements ont tenu l’attention du public et des médias, l’arrivée de la première petite-fille de Françoise Laborde apporte une note de douceur et renouvelle les liens familiaux. Entre les réunions familiales à L’Herbe, un petit village du Cap Ferret, et les instants complices avec la nouvelle venue, Françoise Laborde illustre, à travers ses partages, une transition vers un nouveau bonheur intime.