Cyprien (Les 12 coups de midi) : chef d’orchestre après avoir remporté plus de 800 000 euros

Cyprien, jeune musicologue devenu figure marquante du jeu télévisé « Les 12 coups de midi », a quitté le programme après avoir cumulé plus de 860 000 euros de gains. Depuis son arrivée à l’antenne en septembre 2025, ce passionné de musique classique n’a cessé d’impressionner les téléspectateurs par son aisance aux questions de culture générale. À seulement 22 ans, il a choisi de mettre un terme à son parcours dans le jeu pour retourner à ses premières amours : la musique et la direction d’orchestre.

Depuis le premier lancement des « 12 coups de midi » sur TF1 en 2010, plusieurs candidats ont marqué l’émission par leurs performances exceptionnelles. Parmi eux, Émilien, recordman des participations avec 647 apparitions, est reparti avec une cagnotte dépassant les 2,5 millions d’euros. Bruno, autre grand maître de midi, avait quant à lui accumulé plus d’un million d’euros avant que Cyprien ne se distingue comme l’un des candidats les plus brillants de la saison 2025-2026. Arrivé le 19 septembre 2025, il a participé à 212 émissions avant de se retirer.

Lors de son dernier passage à l’antenne, Cyprien a souhaité remercier les équipes du jeu et les téléspectateurs pour ces moments vécus sur le plateau. Visiblement ému, il a déclaré traverser une « émotion joyeuse », fier d’avoir pu vivre une expérience qu’il n’imaginait pas. Il a ensuite expliqué que sa priorité demeure la musique classique et sa vocation à devenir chef d’orchestre, raison principale de son départ.

Un parcours hors du commun : de la télé au battement de baguette

Quelques jours après avoir quitté « Les 12 coups de midi », Cyprien s’est confié au média Neo, soulignant que malgré ses gains conséquents, sa véritable passion reste la musique. Le jeune homme se définit avant tout comme « musicien, chef d’orchestre et pianiste ». Dans le reportage diffusé sur Instagram, il est filmé en pleine répétition, renouant avec son instrument et renouant avec l’univers musical qui l’a toujours fasciné.

Parcours atypique, Cyprien a reçu une éducation artistique dès son plus jeune âge : « Quand j’étais tout petit, je battais des bras devant des symphonies, car il y avait deux ou trois albums de musique classique à la maison », raconte-t-il. Ses parents, remarquant son intérêt précoce, l’ont inscrit rapidement au conservatoire. Il a alors commencé par le violon, qu’il a pratiqué pendant de nombreuses années, avant de se sentir pleinement à l’aise au piano.

Son projet professionnel est désormais clair : se consacrer exclusivement à la musique classique et au métier de chef d’orchestre. Toutefois, Cyprien n’exclut pas totalement un retour sur le petit écran. Il a exprimé une ouverture à participer au « Quiz des champions » sur France Télévisions, sous réserve de disponibilité, confirmant ainsi un lien toujours vivant avec le monde du jeu télévisé.