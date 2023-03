Cybercriminalité au Bénin: Vano accusé de manque de respect envers la fonction présidentielle

Vano Baby est au centre d’une grosse polémique depuis quelques heures sur la toile. Le rappeur est accusé d’avoir manqué du respect au numéro 1 béninois suite à la diffusion de la vidéo dans laquelle, il a exprimé son désaccord avec la traque menée par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) contre les jeunes cybercriminels.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook dans la journée de ce mercredi 1er mars, Vano a réagi à la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. L’artiste a admis que la cybercriminalité est illégale selon le Code numérique, mais a appelé à considérer d’autres solutions pour lutter contre ce fléau. En effet, Vano a souligné que la répression et les sanctions sévères ne suffisent pas et a invité le président Patrice Talon à trouver des alternatives plus favorables pour l’avenir des jeunes.

« C’est vrai que tu veux que les jeunes se donnent à fond pour trouver un travail légal mais en même temps le travail là n’existe pas. Je ne connais pas d’où tu viens , je ne connais pas l’histoire de ta famille. Je ne sais si tu viens d’une famille riche ou c’est toi même qui a tout donné pour être là tu es aujourd’hui. Chez nous, la majorité de nous viennent des familles pauvres.je sais que ce que je veux dire aujourd’hui peut me créer des problèmes mais si tu vois que je dépasse les bornes , tu vas devoir m’excuser et si c’est possible je viendrai cirer tes chaussures pour avoir ton Pardon« , a-t-il dit en langue nationale Fon dans une vidéo dans laquelle il apparaît torse nu.

Cependant, cette vidéo très suivie a suscité des réactions mitigées sur la toile. Pendant plusieurs internautes louaient le courage de l’artiste, d’aucuns ont accusé le rappeur d’avoir manqué de respect envers le président, non seulement à cause de son apparence, mais également en raison de certaines expressions de rue qu’il a utilisées lors de l’enregistrement de la vidéo. En effet, Vano apparaît torse nu dans la vidéo, ce qui a été jugé comme un manque de respect envers la fonction présidentielle.

« La vidéo de Vano me gêne beaucoup même s’il défend une cause qui touche tout le monde. Ça montre qu’on est vraiment dans un pays de pagaille et avec un peu de pousse on pense qu’on peut parler à qui on veut comme on veut. C’est en réalité ce côté qui énerve plus les gens qui luttent contre le phénomène dont on parle. On peut pas être thug jusqu’au niveau ou il faut parler et pire demander pardon à un Président de la république de cette manière. Je le vois en costume ou chemise pour des pubs mais vouloir parler au Pr au nom des jeunes et demander faveur torse nu avec ce langage est un grand manque de respect pour moi« , a réagi un internaute.

Pour l’heure, le rappeur qui semble être très affecté par la méthode utilisée par les forces de l’ordre dans cette traque contre les cybercriminels n’a pas encore réagi à propos de cette polémique que suscite sa vidéo.

L’ORSC aux trousses des Cybercriminels au Bénin

Cette controverse intervient alors que la traque contre les cybercriminels a pris de l’ampleur ces dernières semaines au Bénin. Si l’Office central de répression de la cybercriminalité montre une détermination sans faille à éradiquer ce phénomène, des voix s’élèvent pour dénoncer une traque excessive et des peines trop lourdes infligées aux jeunes mis en cause.

Quoi qu’il en soit, cette polémique illustre le débat complexe autour de la cybercriminalité et des mesures à prendre pour lutter contre ce fléau. De son côté, le principal concerné n’a pas encore réagi à propos de cette vidéo à polémique du rappeur béninois réputé pour ses prises de paroles brutales.