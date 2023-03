Cybercriminalité au Bénin: un commissaire condamné à 10 ans de prison pour abus de fonction

Interpellé et déposé en prison depuis septembre 2022, l’ancien Commissaire d’Agblangandan Carin V. a été condamné à 10 ans de prison, selon les informations de BENIN WEB TV. Contrairement donc à son collègue Stanislas Kindjanhoundé, il n’a pas pu se tirer d’affaire. Ils étaient tous poursuivis pour abus de fonction dans une affaire d’arrestation de cybercriminels.

Dix (10) ans de prison, c’est la peine infligée à Carin V. et à dame Mariette A.. Au même titre que le capitaine Stanislas Kindjanhoundé, un agent de policier et un avocat, l’ancien commissaire d’Agblangandan et dame Mariette A. étaient poursuivis dans une affaire d’arrestation de cybercriminels. Ils avaient été arrêtés suite au soupçon de doute de la Criet sur la procédure menée contre des cybercriminels dans les zones de compétence des deux commissaires.

Les chefs d’accusation qui étaient retenus contre les prévenus sont : «escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet« . Sur la base de ces accusations, le ministère public avait requis 05 ans de prison ferme et 1 million FCFA d’amende contre chacun des commissaires. Contre L’agent de police en service à Ekpè au moment des faits, il a requis 05 ans de prison et 500 mille de FCFA.