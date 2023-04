Cybercriminalité au Bénin: l’OCRC dépose ses valises à Parakou

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, notamment la cyber-escroquerie, l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) est annoncé dans la cité des Koburu. De sources concordantes, cette unité spéciale de la Police républicaine va siéger à Parakou pour plus d’efficacité dans les départements du Borgou et de l’Alibori.

La lutte contre la cybercriminalité va s’intensifier de plus en plus comme l’avait indiqué le Porte-parole du gouvernement. Dans cette logique, l’OCRC se donne les moyens pour plus d’efficacité. Longtemps basé à Cotonou, l’Office envisage détacher une équipe à Parakou, 3ème ville à statut particulier.

Selon le quotidien Le Matinal, des dispositions pratiques sont déjà en cours pour la concrétisation de cette décision. Le média croit même savoir que l’équipe de l’OCRC sera installée dans les locaux de la Direction départementale de la Police républicaine du Borgou.