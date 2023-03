Cybercriminalité au Bénin: l’humoriste Dragomir évoque l’impact d’une telle traque sur l’économie

Les réactions continuent d’affluer à propos de la traque menée par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) contre les jeunes cybercriminels. A l’instar de Vano Baby et Blaaz, le comédien Dragomir vient d’adresser une doléance à l’endroit du président Patrice Talon, en faveur des jeunes mis en cause. Le comédien a également fait part de son inquiétude quant à l’impact de cette traque sur l’économie béninoise et sur l’image du pays à l’étranger.

« Les bars et les restaurants sont totalement désertés… »

Dans un direct diffusé sur sa page Facebook ce jeudi, Brice Dragomir s’est exprimé à son tour sur le sujet qui défraie la chronique actuellement au Bénin. Contrairement au rappeur cagoulé Togbè Yéton et au spiritualiste Rabbi Tan qui appellent l’OCRC à ne pas baisser les bras, le comédien a exprimé sa tristesse face à la situation des jeunes cybercriminels actuellement détenus en prison. Selon lui, ces jeunes sont pour la plupart des enfants de pauvres qui n’ont pas eu la chance d’avoir une éducation ou une formation professionnelle. Le comédien estime que les peines de prison infligées à ces jeunes sont excessives et qu’elles risquent de les mener vers une vie de criminalité.

« Nos frères sont en train de souffrir là-bas. Quand tu rentres dans la ville de Cotonou, tu ne verras plus personnes. Les bars et les restaurants sont tous désertés, et ce n’est pas bien. La plupart des cybercriminels, ce sont des enfants de pauvres. Je sais que ce je dis peut me créer des problèmes mais je le dirai. Tout ce que je peux dire, c’est de supplier mon cher Papa Patrice Athanase Guillaume Talon à revoir la méthode utilisée dans cette lutte. Nos frères qui sont là-bas et on leur donne 10 ans 5ans ce n’est pas bien« , a-t-il indiqué.

Brice Dragomir a également souligné l’impact négatif de cette traque sur l’économie béninoise. En effet, selon lui, la fermeture des bars et des restaurants est une conséquence directe de cette traque, qui a créé un climat de peur et d’insécurité dans la ville de Cotonou. Le comédien estime que cette situation n’est pas bonne pour l’image du pays à l’étranger et qu’elle risque d’avoir des conséquences économiques néfastes à long terme.

« Quel fonctionnaire peut dépenser sur un artiste lors d’un spectacle ? Parmi eux il y a certains qui ont crée des entreprises et générer des emplois. Un seul gay man dans une famille peut nourrir plusieurs bouches. Quand ton enfant, mon frère Lionel avait fait un spectacle à la place de l’amazone la dernière fois, ce sont ces jeunes qui ont payé les tickets« , a-t-il martelé.

Fort de ces constats, le comédien a appelé le président Patrice Talon à revoir les cas des jeunes cybercriminels actuellement détenus en prison. Il estime que ces jeunes méritent une seconde chance et que cette façon de les jeter en prison risque de les mener vers une vie de criminalité encore plus grave. Le comédien a également souligné l’importance de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« Mon cher Papa, je te demande pardon au nom de nos petits-frères. Ils sont en train de souffrir en prison. 10 ans de prison c’est trop et cela va détruire complétement leur vie. Rassurez vous qu’une fois en prison, ils feront la connaissance des grands bandits et dès qu’ils sortiront, c’est sur qu’ils vont commencer avec les braquages. Papa, je vous prie de revoir leurs cas. Tu veux notre bien, tu nous montre la bonne voie, mais vas-y doucement« .

« Tout le monde fuit le Bénin. Tu dois revoir les peines infligées à ces jeunes mon cher Papa. 2 ans, 6 mois et quand ils sortiront, ils auront une réinsertion professionnelle garantie. Notre maman Claudine Talon notre première dame, nos frères sont en prison. La nuit, il faut parler à Papa quand il va se reposer« .

Des arrestations sans plainte…

Dans son message, Brice Dragomir a dénoncé également la méthode utilisée par l’Office central de répression de la cybercriminalité dans cette traque. Il a pointé du doigt les arrestations sans plainte et les perquisitions sans mandat.

« J’ai dénoncé les fouilles abusives des téléphones dans ce pays. Gare au policier que je vais surprendre en train de fouiller le téléphone d’un jeune…. On a comme l’impression que les policiers sont jaloux de ces jeunes. Revoyez votre copie« , a-t-il indiqué avant de se mettre à genoux pour implorer la clémence du chef de l’Etat.