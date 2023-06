Cybercriminalité au Bénin: la BCEAO dément avoir remis un rapport sur le phénomène aux autorités

Le volume de transfert d’argent lié à la cybercriminalité au Bénin est impressionnant. Cette information relayée sur les réseaux sociaux et qui serait le contenu d’un rapport de la BCEAO aux autorités béninoises n’est pas vérifiée. L’institution financière dément l’information.

Les autorités béninoises n’ont pas été saisies d’un rapport de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ Ouest (BCEAO) sur l’importance du transfert d’argent lié à la cybercriminalité dans le pays. Cette information abondamment relayée sur les réseaux sociaux n’est pas vérifiée.

A travers un communiqué, l’institution financière sous régionale s’inscrit en faux contre ce message relayé sur les réseaux sociaux et invite les populations à plus de vigilance dans les informations qui leur parviennent.

- Publicité-

« La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris connaissance d’un message circulant sur les réseaux sociaux au sujet d’un rapport sur les transferts d’argent et la cybercriminalité qu’elle aurait prétendument élaboré et transmis aux autorités béninoises. La BCEAO dément formellement cette information et invite le public à la plus grande vigilance et à se référer à son site internet pour obtenir toute information fiable sur ses activités« , a indiqué l’institution financière.

Il faut dire que la cybercriminalité a pris une allure inquiétante ces dernières années au Bénin poussant le gouvernement a lancé depuis peu une lutte farouche contre le phénomène qui ternit l’image du pays à l’international.

L’unité de la police républicaine spécialisée pour la lutte s’est dotée de plusieurs équipements sophistiqués. Depuis le déclenchement de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, plusieurs jeunes sont déjà interpellés et lourdement condamnés par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme(CRIET), une juridiction spécialisée dans les crimes économiques.