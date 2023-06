Cybercriminalité au Bénin: déjà 623 personnes arrêtées et près de 90 millions saisis en 2023

Le Commissaire de l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) a présenté un bilan à mi parcours pour le compte de l’année 2023 dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. On note que les chiffres sont alarmants et témoignent de l’ampleur du phénomène.

En 2023, déjà 623 personnes ont été arrêtées pour des faits de cybercriminalité. Libre Expresse rapporte que lors de ces interpellations, 57 motos et 32 véhicules ont été saisis. En ce qui concerne les numéraires saisis, ils ont estimé à plus de 89 millions de francs CFA.

Il faut noter que l’évaluation des plaintes déjà reçues pour le compte de l’année en cours montre un préjudice de plus de 741 millions francs CFA. A l’occasion d’une émission spéciale réalisée par l’ORTB en avril dernier, la police avait déjà annoncé un préjudice estimé à plus de 400 millions francs FCFA.

- Publicité-

En avril 2023, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) avait indiqué que depuis 2020, 1188 personnes sont détenues pour des faits liés à la cybercriminalité. Pour le compte de l’année judiciaire 2020-2021, 360 condamnations ont été prononcées et en 2022, la Criet a condamné 451 personnes pour cybercriminalité et qu’elle avait déjà dépassé la barre de 200 personnes condamnées pour le compte de l’année 2023.