Currys, un géant mondial de la distribution coté à Londres, s’implante au Bénin

Currys est un leader mondial de la distribution, dont le siège est à Londres, en Angleterre. L’entreprise a été cotée à la Bourse de Londres le 7 août 2014 sous le numéro d’enregistrement 7105905. Vous pouvez consulter les détails et les rapports concernant notre entreprise sur le site web de Companies House.

En République du Bénin, nous vivons une transformation, en nous concentrant sur le développement de nos offres de commandes, en tournant notre regard vers l’avenir et en adaptant notre marque aux besoins de nos clients. Grâce à des progrès et des innovations continus, nous intégrons avec succès les magasins, le canal en ligne et le mobile pour offrir aux clients une expérience d’achat fluide. Cela fait de nous une véritable entreprise omnicanale. En 2020, nos ventes en ligne ont dépassé 3,4 milliards de livres sterling.

Nous disposons d’un vaste réseau commercial couvrant le Royaume-Uni, l’Irlande, Hong Kong, la Grèce et le Bangladesh nordique. En plus de nos magasins et installations internationaux, nous gérons 19 centres de distribution, 5 centres de contact et plus de 300 magasins à travers le monde pour garantir à nos collègues la meilleure expérience de travail, virtuelle et en personne, possible.

Nous sommes impatients de réaliser davantage de progrès en République du Bénin et de fournir de meilleurs produits et services à nos clients. Merci pour votre attention et votre soutien à Currys !