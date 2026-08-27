Crues à la frontière népalo-chinoise : 359 morts annoncés au Népal

Le bilan des crues déclenchées mercredi 26 août à la frontière entre le Népal et la Chine s’est de nouveau alourdi jeudi 27 août. Au Népal, le Kathmandu Post rapportait en fin d’après-midi, en citant la police népalaise, 359 morts, tandis que les autorités locales chinoises faisaient état de trois morts, 558 disparus et deux rescapés au poste frontalier de Gyirong, dans le Xizang.

Quelques heures plus tôt, la Nepal Police annonçait encore 270 morts à 13h30. Cette hausse rapide illustre une catastrophe toujours évolutive après un effondrement glaciaire ou une coulée de boue en amont, qui a frappé la zone frontalière mercredi.

Toujours au Népal, le Kathmandu Post indiquait que 826 personnes restaient introuvables le 27 août, dont 590 touristes, en s’appuyant sur la National Disaster Risk Reduction and Management Authority et le Nepal Tourism Board.

Associated Press rapportait de son côté plus de 350 morts et plus de 1 300 disparus à l’échelle de l’ensemble de la zone népalo-tibétaine, alors que les recherches se poursuivaient des deux côtés de la frontière.

À Gyirong, dans le Xizang, les autorités locales chinoises ont indiqué qu’à 8h00 deux villageois avaient été secourus, mais qu’elles recensaient encore trois morts et 558 disparus au poste frontalier.