Croissance économique en Côte d’Ivoire: Visa et Orange Bank annoncent un partenariat

Le leader du paiement numérique, Visa et Orange Bank Africa, la banque numérique du groupe Orange, l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications et de services numériques, ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique pour stimuler la croissance économique en Côte d’Ivoire.

Selon le document, le Partenariat pour le développement en Côte d’Ivoire visera à créer des outils de gestion de trésorerie, des options de financement flexibles et des solutions de paiement pour les clients du Groupe Orange. » Visa apportera son expertise en matière de paiements numériques et de sécurité financière pour permettre à Orange Bank Africa de proposer des solutions de paiement en ligne efficaces et sûres », a fait savoir la note.

Ismahill Diaby, le directeur général de « Visa » pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, estime que » En combinant l’expertise de Visa en matière de paiements numériques avec l’innovation d’Orange Bank en matière de services financiers mobiles, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à stimuler la croissance des solutions digitales innovantes en Côte d’Ivoire ». Selon le document, l’objectif du partenariat pour la croissance en Côte d’Ivoire sera de créer des outils de gestion de trésorerie, des options de financement flexibles et des solutions de paiement en ligne sécurisées pour les populations vivant en Côte d’Ivoire.

» Nous nous réjouissons du partenariat signé entre Visa et Orange Bank Africa, qui confirme notre ambition commune de satisfaire, et même d’anticiper, les besoins du marché en matière de dématérialisation des moyens de paiements », a déclaré, pour sa part, Jean-Louis Menann-Kouamé. Ajoutant, le directeur général d’Orange Bank Africa affirme : « Nous comprenons nos clients dont les attentes évoluent constamment avec le développement. Nous savons qu’il est crucial d’unir nos savoir-faire pour leur offrir de simples solutions sûres, leur facilitant la vie ».

Notons que le leader mondial des paiements numériques est « Visa » et, aussi, Orange Bank Africa est une banque digitale créée dans le but de promouvoir l’inclusion financière dans la zone UEMOA et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.