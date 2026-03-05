Cristiano Ronaldo : son jet privé repéré à Madrid, le joueur absent selon les médias

Le climat géopolitique s’est tendu après une opération militaire coordonnée attribuée aux États-Unis et à Israël contre l’Iran, suivie d’une riposte de Téhéran par des tirs de missiles et l’envoi de drones en direction de plusieurs États du Golfe, dont les Émirats arabes unis. À Dubaï, où résident de nombreux expatriés, des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux ont exprimé leur inquiétude : l’influenceuse Maeva Ghennam a notamment confié ressentir « la boule au ventre » et a adressé un appel aux autorités françaises en demandant « Si jamais il y a une grande guerre, il faut partir. On est Français. La France, protégez-nous », propos qui ont suscité un vif débat en ligne.

Parallèlement aux tensions régionales, une rumeur mettant en cause Cristiano Ronaldo a circulé dans les médias. Propriétaire d’une villa sur l’île de Jumeirah Bay, au large de Dubaï, le joueur fait face à des affirmations selon lesquelles il aurait quitté l’Arabie saoudite à bord de son jet privé pour se rendre en Espagne. Plusieurs organes de presse, dont Football 365, ont relayé des données de vol indiquant qu’un appareil lié à la star s’était posé à Madrid, sans que le joueur ne figure apparemment parmi les passagers.

Face à ces spéculations, le club saoudien Al‑Nassr a diffusé des photographies présentant Cristiano Ronaldo lors d’une séance de rééducation au centre d’entraînement, attestant de sa présence sur place. L’ancien journaliste et spécialiste des transferts Fabrizio Romano a en outre démenti les rumeurs de départ. Le club a expliqué que l’attaquant souffre d’une blessure aux ischio‑jambiers contractée lors d’un match contre Al‑Fayha, et a évoqué une indisponibilité estimée entre deux et quatre semaines.

Un jet privé ultra‑luxueux estimé à 50 millions d’euros

La présence de l’appareil a alimenté l’attention médiatique en raison du luxe qui entoure l’avion de la star. Selon le site Aero Affaires, Cristiano Ronaldo aurait remplacé un Gulfstream G200 par un Bombardier BD‑700‑1A10 Global Express XRS entièrement personnalisé, dont la valeur est estimée à 50 millions d’euros. Mis sur le marché à la fin des années 1990, le Global Express XRS est présenté comme une référence parmi les jets privés haut de gamme, prisé par des dirigeants et des célébrités pour ses performances et son confort.

Le Bombardier Global Express XRS est décrit comme capable de dépasser les 900 km/h et d’effectuer des liaisons sans escale supérieures à 9 000 kilomètres, un rayon d’action qui facilite les trajets entre l’Europe et le Moyen‑Orient. À bord, l’aménagement mentionné par Aero Affaires comprend trois espaces de cabine distincts, une cuisine complète et des installations modernes, le tout revêtu de matériaux luxueux et de finitions soignées.

L’appareil, par son importance et sa visibilité, a ainsi été au centre des vérifications liées aux mouvements d’avions privés durant la période de tensions, tandis que le club et des spécialistes ont réaffirmé que le joueur restait engagé dans sa rééducation pour soigner sa lésion aux ischio‑jambiers.