Cristiano Ronaldo révèle son échange avec Luka Modrić après Portugal 2-1 Croatie

Après la qualification du Portugal face à la Croatie (2-1) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a dévoilé le contenu de sa discussion avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Luka Modrić.

Cristiano Ronaldo a retrouvé un visage bien connu après la victoire du Portugal contre la Croatie (2-1), en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Au coup de sifflet final, le capitaine de la Seleção a longuement échangé avec Luka Modrić, son ancien partenaire au Real Madrid. Au terme d’un match renversant, les hommes de Roberto Martínez ont validé leur qualification pour les quarts de finale. Menés après l’ouverture du score d’Ivan Perišić à la 53e minute, les Portugais ont réagi grâce à un penalty transformé par Cristiano Ronaldo, avant que Gonçalo Ramos n’offre la victoire dans le temps additionnel.

La Croatie avait cru arracher la prolongation, mais le but inscrit par Joško Gvardiol a finalement été annulé pour une position de hors-jeu. Après la rencontre, Ronaldo est revenu sur son échange avec Modrić. Le quintuple Ballon d’Or a tenu à rendre hommage au milieu croate, qu’il admire pour sa longévité au plus haut niveau. « J’ai joué de nombreuses années avec Modrić. C’est formidable de le voir encore évoluer au plus haut niveau », a déclaré Ronaldo, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.

Le capitaine portugais a également révélé le message qu’il a adressé à son ancien coéquipier. « Je lui ai simplement dit : « Félicitations, Luka, et bonne chance pour la suite de ta carrière. » » Complices durant plusieurs saisons sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Luka Modrić ont remporté ensemble de nombreux trophées, dont plusieurs Ligues des champions. Malgré l’élimination de la Croatie, les deux légendes ont une nouvelle fois affiché le profond respect qui les unit.