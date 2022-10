Cristiano Ronaldo possède la villa la plus chère du Portugal

Selon les informations rapportées par Footmercato ce lundi, Cristiano Ronaldo construit actuellement la villa la plus chère du Portugal, estimée à 21 millions d’euros.

Sportivement, Cristiano Ronaldo traverse probablement la période la plus compliquée de sa riche carrière. Ayant perdu son statut de titulaire indiscutable à Manchester United, depuis l’arrivée d’Erik Ten Hag, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus peine à se montrer décisif, totalisant seulement 3 buts en 14 matches toutes compétitions confondues. Mais en dehors des terrains, le quintuple d’or va très bien et sa nouvelle acquisition le prouve encore.

En effet, selon les informations rapportées par Footmercato ce lundi, CR7 vient d’acquérir la maison la plus chère du Portugal, estimée à 21 millions d’euros, qui s’étendrait sur une surface 2720 mètres carrés. Ce bien immobilier est situé dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, à l’ouest de Lisbonne dans l’un des quartiers résidentiels les plus prisés du pays. La Villa est encore en travaux et devrait être prête d’ici 2023. Le portugais prévoit de s’y installer avec sa famille une fois qu’il aura pris sa retraite du football professionnel.

Mais, en attendant de s’installer dans sa luxueuse demeure, Cristiano Ronaldo n’en a pas encore fini avec le football. Le portugais qui va assurément disputer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal (20 novembre au 18 décembre), prévoit également de participer à l’Euro 2024 avec sa sélection. “Je me sens encore motivé, mon ambition est grande. Je suis dans une équipe avec des jeunes. Je veux faire partie de cette Coupe du monde, mais aussi jouer le prochain Euro (en 2024)”, a-t-il déclaré lors d’un événement dans son pays en septembre dernier. La retraite n’est donc pas pour toute de suite en ce qui concerne CR7.