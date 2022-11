Cristiano Ronaldo investit une grosse somme au Qatar

Selon les informations de Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal ont investi dans un restaurant de luxe près de Doha au Qatar, en association avec le groupe Tatel.

Cristiano Ronaldo n’a plus que quelques années à jouer au football et le portugais prépare déjà sa retraite. Si Marca a annoncé ce mercredi que le quintuple Ballon d’Or allait rejoindre un club de l’Arabie Saoudite pour un montant record, CR7 continue également de diversifier ses sources de revenus. Ainsi, Mundo Deportivo nous apprend que l’ancien du Real Madrid et la légende du tennis Rafael Nadal, également proche de sa fin de carrière, ont investi près d’un million d’euros dans le nouveau restaurant du groupe Talel ouvert près de Doha au Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde 2022.

Ce nouvel établissement haut de gamme du groupe est situé sur la prestigieuse île d’Al-Maha, à Lusail, à une vingtaine de kilomètres au nord de Doha. Ce n’est pas le premier établissement que le groupe Tatel ouvre dans un pays. Il a déjà réussi à s’implanter dans les milieux aisés de Madrid, Ibiza ou Berverly Hills (Los Angeles). D’autres sportifs, comme les basketteurs Pau Gasol et Rudy Fernandez, ont également mis de l’argent dans les activités de Tatel, tout comme le chanteur Enrique Iglesias.