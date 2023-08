Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané…, les matchs de la Saudi Pro League à suivre sur Canal+

La Saudi Pro League, le championnat saoudien de football, sera à suivre sur les antennes de Canal plus cette saison et la suivante. Selon les informations de l’Équipe, la télévision française a racheté les droits de ce championnat pour deux saisons.

Ce week-end marque un tournant majeur pour les passionnés de football à travers l’Europe et au-delà, avec le coup d’envoi des championnats de football les plus prestigieux du continent, tels que la Liga espagnole et la Premier League. Toutefois, un autre championnat attire également l’attention des amateurs de ballon rond du monde entier : le championnat saoudien, qui fait parler de lui en raison des transferts de joueurs de renom cet été tels que Karim Benzema, Sadio Mané et Riyad Mahrez, qui s’ajoute à Cristiano Ronaldo qui avait déjà ouvert la voie.

Et si les fans du ballon rond s’inquiétaient de ne plus voir les matchs des stars qui les ont fait vibrer pendant des années sur le vieux continent, ce problème n’est plus d’actualité. En effet, selon les informations exclusives dévoilées par le quotidien sportif français L’Équipe, le groupe médiatique Canal+ a conclu un accord de diffusion avec le championnat saoudien, permettant ainsi aux fans de suivre les rencontres captivantes d’équipes emblématiques telles qu’Al-Ahli, Al-Nassr et Al-Ittihad. Cette entente garantit la diffusion des matchs du championnat saoudien pendant les deux prochaines saisons par le média détenu par Bolloré.

Alors que la saison de football 2023-2024 s’apprête à débuter, les passionnés du ballon rond auront désormais l’opportunité de découvrir de nouvelles rivalités, des talents émergents et des matchs palpitants au sein de la Saudi Pro League. Plus de détails concernant les modalités de diffusion et le calendrier des rencontres devraient être révélés dans les prochains jours.

