Cristiano Ronaldo atteint les 500 millions de followers sur Instagram

L’ attaquant de Manchester United et du Portugal, Cristiano Ronaldo, a battu un autre record en atteignant 500 millions de followers sur Instagram.

Au soir du dimanche 20 novembre, le compte des abonnés de Ronaldo sur l’application de partage de photos, Instagram, a atteint 500 millions. Cela fait de lui la personne la plus suivie au monde sur l’application. Son rival de longue date Messi reste la deuxième personne la plus suivie. Les deux footballeurs emblématiques sont les seuls athlètes du top 10 des personnes les plus suivies sur Instagram, selon Lifestyle Asia.

Cela témoigne de leur vaste portée à travers leur carrière de footballeur qu’ils ont construites au cours des 15 dernières années. Dans une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan, Ronaldo a déclaré qu’il ne poursuivait pas les records, mais que ce sont eux qui le poursuivent.

Sports Brief a rapporté que Ronaldo et Messi avaient cassé Internet avec une photo spectaculaire. Le message, sponsorisé par Louis Vuitton, a été publié samedi soir via les réseaux sociaux respectifs des footballeurs argentins et portugais. Le post de Ronaldo est le plus rapide à atteindre les 10 millions de likes sur la plateforme.

CR7, qui a fait la une de la presse anglaise la semaine dernière pour son entretien explosif avec Morgan Piers où il s’en est pris à son club de Manchester United, son entraineur Erik Ten Hag et l’ancienne gloire des Red Devils Wayne Rooney, est depuis le weekend dernier dernier au Qatar avec la sélection portugaise, dans le cadre de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Le quintuple Ballon d’Or qui joue pratiquement le dernier Mondial de sa carrière, lance la compétition avec les Lusitaniens jeudi prochain contre le Ghana.