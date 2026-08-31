Crise migratoire de Ceuta : l’Italie prolonge de 15 jours la suspension de Schengen avec l’Espagne

Le ministère italien de l’Intérieur a annoncé, lundi 31 août, la prolongation de 15 jours de la suspension de l’espace Schengen avec l’Espagne, instaurée le 1er août pour un mois en raison de la situation migratoire à Ceuta. Cette décision, qui concerne les contrôles aux frontières aériennes et maritimes entre les deux pays, a été prise « conformément à l’analyse effectuée par le comité d’analyse de l’immigration et de la sécurité des frontières, en raison de la persistance des éléments d’évaluation qui avaient motivé leur réintroduction le 1er août », a précisé le ministère.

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a fait valoir qu’entre 5 000 et 10 000 migrants en situation irrégulière se trouveraient encore dans l’enclave espagnole, source selon lui de « tensions sérieuses avec la population locale ». La mesure a été notifiée à l’Union européenne comme une mesure exceptionnelle, après un échange entre M. Piantedosi et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska.

La crise remonte à fin juillet, lorsque des dizaines de milliers de migrants — environ 70 000 selon les autorités espagnoles — ont traversé depuis le Maroc vers Ceuta, territoire espagnol situé en Afrique du Nord. Au moins 72 personnes sont mortes lors de ces traversées, selon un bilan rapporté par la presse internationale.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a jugé lundi que ces contrôles « n’avaient aucun sens », rappelant que l’Espagne avait précédemment aidé l’Italie lors de la crise migratoire de Lampedusa et estimant que Madrid méritait en retour la solidarité européenne. Le chef du gouvernement espagnol a également critiqué une lettre signée par 22 dirigeants européens, dont la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, mettant en question la politique migratoire espagnole.

Des contrôles réciproques jusqu’en septembre

Le chef de la diplomatie espagnole, Manuel Albés, a de son côté qualifié la décision italienne d’« affront injustifié et injustifiable à la dignité des Espagnols », y voyant des considérations électorales. En réponse, l’Espagne a rétabli ses propres contrôles Schengen à l’égard des voyageurs en provenance d’Italie, des mesures qui doivent rester en vigueur jusqu’au 7 septembre.

Le gouvernement espagnol a par ailleurs indiqué poursuivre son enquête sur les circonstances de l’afflux massif de migrants à Ceuta, un mois après les faits.