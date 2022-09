Crise énergétique: «Si chacun prend ses responsabilités, il n’y aura pas de coupures», Elisabeth Borne

En conférence de presse ce mercredi 14 septembre 2022, la Première ministre française Elisabeth Borne a dressé un état des lieux de la production d’énergie en France à l’approche de la saison hivernale. Elle a aussi fait des annonces pour protéger le budget des ménages.

Face aux médias ce mercredi, Elisabeth Borne est revenue sur les efforts faits par l’exécutif pour mieux résister à l’hiver : «nous avons anticipé cette situation avec un stockage de gaz à 95%, une augmentation des capacités de nos terminaux méthaniers, et nous accélérons les projets d’énergies renouvelables», a-t-elle indiqué, ajoutant qu’elle souhaitait désormais présenter « les scénarios et les risques » de cet hiver. « Si chacun prend ses responsabilités, il n’y aura pas de coupures » d’électricité, insiste la première ministre.

Face aux cours toujours élevés des prix de l’énergie, Élisabeth Borne annonce le prolongement du bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité. Concrètement, la hausse des prix du gaz sera limité à 15% à partir de janvier 2023 et pour l’année, soit 25 euros par mois et par ménage plutôt que 200 euros. En ce qui concerne la hausse des prix de l’électricité, elle sera de 15% à partir du mois de février, soit 20 euros plutôt que 180 euros, selon les chiffres d’Élisabeth Borne.

«Accompagnement spécifique pour les plus modestes»

Élisabeth Borne a également annoncé un «accompagnement spécifique pour les plus modestes», qui prendra la forme de «chèques énergie exceptionnels versés d’ici la fin de l’année». Cette aide «concernera les 12 millions de foyers les plus modestes, et sera de 100 à 200 euros en fonction du revenu», a complété la première ministre.

Sur le nucléaire, le gouvernement sera «vigilant à ce qu’EDF respecte son planning de redémarrage de ses réacteurs nucléaires», a déclaré la première ministre. Aujourd’hui, environ la moitié des réacteurs nucléaires du parc français (26 sur 56) sont à l’arrêt, pour des travaux de maintenance ou des problèmes de corrosion. Ils devraient avoir redémarré leur production d’électricité au cours de l’hiver, a annoncé mercredi la direction d’EDF.