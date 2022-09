Crise énergétique: Macron réunit un Conseil de Défense

Emmanuel Macron réunit vendredi matin un Conseil de défense pour faire le point sur l’approvisionnement en gaz et en électricité et pour examiner les scénarios afin d’éviter la pénurie et réaliser des économies.

Après avoir décrété « la fin de l’abondance » et appelé à la « sobriété », Emmanuel Macron réunit ce vendredi matin un Conseil de défense inédit. Prévu à 10h00 (GMT+2) à l’Elysée, ce conseil rassemble « les ministres compétents » sur ce dossier comme la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal et les ministres chargés de la Transition énergétique Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, ainsi que des experts.

La consommation de gaz des particuliers en France a baissé « d’environ 4 à 5 % » depuis la guerre en Ukraine, a indiqué vendredi la directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor, qui s’est dite « relativement sereine » quant à la situation du gaz en France pour l’hiver prochain.

« Je suis plutôt très encouragée quand je regarde la base de mes clients particuliers. Aujourd’hui, la consommation d’énergie a baissé d’environ 4 à 5 %. (…) On voit déjà des signaux de demande où les gens commencent à faire attention, et ça c’est très encourageant », a déclaré la patronne du premier fournisseur de gaz en France, ex-GDF Suez, à l’antenne de la radio RTL.

Dans un discours jeudi, à Paris, Emmanuel Macron a prôné la poursuite du dialogue avec la Russie, jugeant qu’il fallait « assumer de pouvoir toujours continuer à parler à tout le monde », « surtout ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord ».