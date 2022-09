Crise énergétique: le Danemark veut plafonner les factures du gaz

Le Danemark veut plafonner les factures de gaz, d’électricité et de chauffage pour soulager les ménages face à la flambée actuelle des prix en Europe, a annoncé mercredi la Première ministre, Mette Frederiksen.

« Le gouvernement propose de plafonner le prix que les Danois doivent payer pour l’électricité, le gaz et le chauffage urbain », a dit Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse. Les prix de l’électricité et du gaz ont quintuplé en un an dans le pays scandinave, selon les dernières statistiques d’août.

« Nous avons dit dès le début que nous ne pouvions pas protéger tous les Danois des conséquences de la guerre de Poutine », a affirmé la cheffe du gouvernement. « Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’il y aura des Danois cet hiver qui ne pourront pas payer leur électricité et leur chauffage », a-t-elle ajouté. Concrètement, la Première ministre a expliqué que « si la facture dépasse celle de l’automne dernier, le paiement peut être reporté à une date ultérieure, lorsque le prix aura à nouveau baissé ». Le paiement pourra être échelonné sur cinq ans.

Exportation de gaz de la France vers l’Allemagne

Une capacité nouvelle d’exportation de gaz de la France vers l’Allemagne sera disponible « mi-octobre », a annoncé le directeur général du gestionnaire du réseau de gaz en France, GRTgaz Thierry Trouvé, lors d’une conférence de presse mercredi.

« Sous l’effet de la guerre en Ukraine, les flux de gaz historiquement en provenance de l’Est se sont inversés. Un tarissement processif des transits de gaz provenant d’Allemagne s’est opéré depuis l’été 2022 : GRTgaz travaille à adapter son réseau pour développer une capacité nouvelle d’export de la France vers l’Allemagne qui sera disponible mi-octobre », précise un communiqué de GRTgaz diffusé dans la foulée.