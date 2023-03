Crise dans l’est de la RDC : le facilitateur Uhuru Kenyatta annoncé à Kinshasa

Le Président Félix Tshisekedi recevra ce vendredi Uhuru Kenyatta, l’ancien Président du Kenya et facilitateur dans la crise qui sévit dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC). Cette visite intervient dans un contexte où la situation sécuritaire et humanitaire continue de se dégrader dans la région de Goma, notamment à cause des attaques répétées du groupe terroriste M23.

Uhuru Kenyatta est annoncé à Kinshasa, la capitale congolaise ce vendredi 10 mars 2022. La visite d’Uhuru Kenyatta à Kinshasa survient alors que la situation sécuritaire dans l’est de la République Démocratique du Congo ne cesse de se détériorer, en raison de l’activisme des groupes armés locaux et étrangers. La résurgence du M23, « soutenu par le Rwanda », a provoqué des milliers de déplacés et de sans-abris dans trois territoires de la province du Nord-Kivu.

Malgré les efforts de médiation déployés par l’Union Africaine et la désignation de l’Angola comme médiatrice, le cessez-le-feu annoncé le 3 mars dernier n’a pas été respecté. Les combats ont repris dans plusieurs localités près de la cité de Sake, dans le territoire de Masisi.

Uhuru Kenyatta, qui s’est impliqué dans la résolution de cette crise, a été désigné pour faciliter les discussions entre les parties prenantes. Sa visite à Kinshasa sera l’occasion pour lui de rencontrer le Président Félix Tshisekedi et d’évoquer les derniers développements de la situation.

La visite d’Uhuru Kenyatta est donc un signe d’espoir pour les populations de l’est de la RDC, qui espèrent une solution rapide à cette crise qui dure depuis des années. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, l’implication des médiateurs régionaux et internationaux reste cruciale pour trouver une issue à ce conflit qui a déjà causé des milliers de morts et de déplacés.