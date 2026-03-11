Crise au sein du parti LD: Tebè voit derrière la démission de Yayi une anticipation des tensions à venir

Invité d’une web radio de la place, Expérience Tebè a livré sa lecture de la crise qui secoue le parti Les Démocrates. Le président du Mouvement Populaire de Libération estime que les raisons de santé avancées par Thomas Boni Yayi ne disent pas toute la vérité sur les motivations de sa démission. Reçu sur une web radio béninoise, Expérience Tebè s’est exprimé sans détour sur la crise interne qui traverse le parti Les Démocrates. Pour lui, la démission de Thomas Boni Yayi dépasse largement les explications officielles liées à l’état de santé de l’ancien chef de l’État.

Selon Expérience Tebè, Boni Yayi n’est pas fondamentalement la cause des difficultés du parti. Il situe le problème à un niveau plus profond. Il évoque une incapacité récurrente des acteurs politiques béninois à construire durablement ensemble. Les rivalités internes, les guerres de leadership et la primauté des intérêts personnels sur ceux du collectif auraient progressivement miné la cohésion du parti.

L’acteur politique insiste également sur ce qu’il considère comme une motivation opportuniste de nombreux militants. À l’en croire, une partie pour ne pas dire la majorité des cadres et des soutiens des Démocrates se sont engagés dans la formation avec l’espoir d’obtenir des positions électives.

Tant que cette perspective semblait réaliste, les tensions restaient contenues. La donne a maintenant changé après les échecs successifs du parti aux différentes élections. L’absence de résultats et de débouchés politiques clairs ne pourront que fait disparaître l’intérêt de certains acteurs, ouvrant la voie à des crises futures plus ouvertes et plus difficiles à maîtriser.

Pour Expérience Tebè, ces tensions étaient inévitables et appelées à s’aggraver avec la nouvelle donne politique.

Dans cette lecture, la démission de Boni Yayi apparaît comme une décision d’anticipation. Conscient, selon Tebè, de l’ampleur des crises à venir et de la difficulté à les gérer dans un contexte de désillusion généralisée, l’ancien président aurait choisi de se retirer avant que la situation ne devienne incontrôlable.

Une sortie présentée comme un moyen d’éviter de porter seul le poids d’une implosion inévitable puisque le parti ne présente plus d’enjeu pour ses membres.