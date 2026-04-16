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Crise au sein des démocrates: l’audience renvoyée au 20 avril 2026

L’audience prévue ce jeudi dans le dossier judiciaire impliquant le parti Les Démocrates n’a pas connu d’avancée sur le fond.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Politique
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Crise au sein des démocrates: l’audience renvoyée au 20 avril 2026
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La juridiction saisie a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire au 20 avril 2026, à la demande des conseils des parties.
Selon les informations rapportées par Bip Radio, ce renvoi vise à permettre aux avocats de déposer leurs notes de plaidoirie, une étape procédurale jugée nécessaire avant toute décision.

Le tribunal a ainsi accédé à cette requête, estimant que le dossier devait être complété pour garantir un débat contradictoire équilibré.

Ce nouveau report prolonge l’attente autour de cette affaire qui cristallise les tensions internes au sein du parti et suscite une attention particulière dans le paysage politique national.

Sauf nouvel incident de procédure, l’audience du 20 avril devrait marquer une phase déterminante avec la prise en compte des arguments écrits des différentes parties.
D’ici là, le dossier reste en état, dans un climat où la crise interne au sein de cette formation politique de l’opposition menace la survie même du parti.

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