Crise au Niger: Vladimir Poutine et Assimi Goïta montent au créneau

Le président russe Vladimir Poutine et le président malien de transition Assimi Goïta ont échangé lors d’un appel téléphonique ce 15 août pour discuter de la crise au Niger, suite au coup d’État survenu le 26 juillet. Les deux dirigeants ont conjointement exprimé leur engagement en faveur d’une résolution paisible de la situation.

Au cours de cette conversation, Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont souligné l’importance cruciale d’adopter des mesures pacifiques, politiques et diplomatiques pour résoudre la crise qui secoue actuellement la République du Niger. Ils ont tous deux exprimé leur engagement envers une résolution paisible et constructive, mettant en avant la nécessité de préserver la stabilité et la sécurité dans la région.

La volonté conjointe des dirigeants russe et malien de privilégier des solutions pacifiques témoigne de la reconnaissance du caractère précaire de la situation actuelle au Niger. Alors que les tensions et les défis persistent, cette déclaration commune en faveur de la diplomatie et du dialogue est un vibrant appel à des discussions plus larges et à des efforts internationaux pour résoudre la crise.