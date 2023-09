Crise au Niger: l’UDBN exige la levée sans délai des sanctions de l’UEMOA

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) s’est prononcée sur la crise nigérienne qui a secoué le pays voisin. Ce parti politique béninois, dirigé par Claudine Prudencio, exprime sa profonde préoccupation face à la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Niger. L’UDBN s’oppose fermement à la prise de pouvoir par la force telle qu’elle s’est produite le 26 juillet dernier, et appelle à une résolution pacifique de la crise.

Dans un communiqué officiel daté du 11 septembre 2023, l’UDBN souligne l’importance de la stabilité politique et de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. Le parti condamne toute forme de coup d’État et insiste sur la nécessité de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens nigériens.

Par ailleurs, l’UDBN appelle à la levée sans condition et sans délai des sanctions économiques imposées au Niger, qui ont un impact direct sur la population et entravent son développement socio-économique. Le parti encourage les acteurs régionaux et internationaux à favoriser un dialogue inclusif et constructif entre les différentes parties prenantes, dans le but de trouver une solution pacifique et durable à la crise.

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau se positionne en faveur de la démocratie, de la stabilité politique et du respect des droits de l’homme dans la région ouest-africaine. Elle exhorte tous les acteurs concernés à travailler ensemble pour parvenir à une solution pacifique.

Sur l’option militaire envisagée pour la libération de Mohamed Bazoum et sa réinstallation à la présidence du Niger, l’UDBN appelle la CEDEAO à la patience. Il invite les dirigeants des pays membres à « ne pas se précipiter et à tenir grand compte des conséquences dramatiques inévitables d’une intervention militaire au Niger pour décider d’abandonner définitivement cette option ».

Prévenir les crises…

Par ailleurs, l’UDBN opte pour la prévention dans la gestion des crises qui secouent les pays africains. Elle encourage les dirigeants à divers niveaux à travailler dans l’anticipation, en mettant en place des mécanismes de prévention.