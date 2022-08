Crise alimentaire au Burkina: « 237 milliards de FCFA mobilisés en faveur des personnes vulnérables », Albert Ouédraogo

Le Premier ministre du Burkina Faso, Albert Ouédraogo, a déclaré mardi, dans un entretien accordé à la chaine nationale du pays, que le gouvernement a mobilisé environ 237 milliards de F CFA en faveur des personnes vulnérables, pour remédier à la crise alimentaire.

Pour la troisième année consécutive, l’Afrique de l’Ouest est face à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure : en 2020 et 2021, respectivement 14,4 et 23,7 millions de personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire. Selon les projections de la Banque Mondiale pour 2022, ce chiffre pourrait atteindre 33,4 millions pendant la période de soudure. La détérioration de la situation est due à de multiples facteurs, notamment le changement climatique, la dégradation des terres, les conflits et les conséquences de la pandémie de COVID-19.

Au Burkina Faso, un des pays impacté, le gouvernement s’active pour trouver une solution à cette situation. « Pour remédier à la crise alimentaire qui sévit dans notre pays, nous avons procédé à l’ouverture de ce qu’on appelle les boutiques-témoins depuis plusieurs mois et qui fonctionnent, en mettant l’accent sur les zones à forts défis sécuritaires« , a déclaré le Premier ministre Albert Ouédraogo.

« Nous avons également mis en œuvre, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables et à l’insécurité alimentaire. Environ 237 milliards de F CFA ont été mobilisés, pour permettre l’assistance alimentaire, mais également pour permettre le soutien à la production », a-t-il ajouté.

Le chef de la Primature burkinabé a également évoqué les actions du gouvernement à l’endroit des personnes déplacées internes. « Au niveau de la formation du Gouvernement, nous avons pris en compte la question humanitaire. C’est pour cela que nous avons créé un ministère de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire uniquement, parce que dans le Gouvernement précédent, ce ministère était jumelé avec celui du genre. Par ailleurs, le Gouvernement a pris le lead en matière de coordination des interventions en faveur des personnes déplacées internes ».

Désormais, a poursuivi M. Ouédraogo, « tous les partenaires humanitaires agissent sous le lead du Gouvernement. Concrètement, cette prise en charge se fait de façon urgente et rapprochée. Il y a d’abord les questions liées à l’accueil, il y a également les premières assistances que nous fournissons, notamment les vivres et les non vivres. Il y a l’aménagement des sites et l’installation de ces PDI dans les abris, il y a l’enregistrement, la mise en place de toutes les commodités nécessaires liées au cadre de vie pour ces personnes déplacées ».

Au Burkina Faso, la montée en puissance du terrorisme a suscité le départ de nombreuses personnes en quête d’asile. Certaines ont trouvé refuge dans les villes où elles peuvent se sentir en sécurité dans le pays et d’autres, dans les pays environnants.