CRIET: un homme détourne près de 7 millions de FCFA confiés par son ami défunt et est poursuivi par la concubine

Le mardi 10 février 2026, un jeune homme a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’abus de confiance portant sur près de 7 millions de francs CFA.

Le mardi 10 février 2026, un jeune homme a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’abus de confiance portant sur près de 7 millions de francs CFA.

L’affaire oppose le prévenu à la concubine de son ami défunt, pour lequel il avait été chargé d’une mission de confiance. Selon le dossier présenté par le ministère public, la victime, gravement malade, avait confié au prévenu, la responsabilité de transférer les accès de son compte Binance sur le téléphone de sa concubine, afin qu’elle puisse assurer la prise en charge de leur fille unique après sa disparition.

Après le décès de la victime, le jeune homme selon Libre Express aurait détourné l’intégralité des fonds du compte, estimés à près de 7 millions de FCFA, ne versant qu’un peu plus d’un million à la concubine.

Publicité

Il est également soupçonné d’avoir conservé plusieurs biens matériels appartenant au défunt. Face à ces faits, la concubine a porté plainte, déclenchant l’ouverture d’une enquête et l’arrestation du mis en cause.

Confronté à la justice, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le ministère public a requis sa détention préventive pour abus de confiance via internet, ainsi qu’une peine de trois ans de prison ferme et une amende d’un million de FCFA. Il a également demandé que la Cour ordonne la restitution intégrale des biens du défunt à sa concubine.

Le jugement a été renvoyé au 24 mars 2026 pour suite à donner.