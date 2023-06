CRIET: des peines de prison requises contre 4 chinois devant la juridiction de Porto Novo

- Publicité-

Impliqués dans une affaire d’exploitation illégale de sable lagunaire, quatre expatriés chinois et deux béninois risquent des peines de prison allant jusqu’à 10 ans.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné lundi 12 Juin 2023 lors de sa session correctionnelle, un dossier d’exploitation frauduleuse et illégale de carrière de sable lagunaire dans l’arrondissement de Godomey, Commune d’Abomey-Calavi.

Les mises en cause dans ce dossier sont quatre ressortissants chinois et deux personnes de nationalité béninoise. Selon les faits tels que exposés, la société RMG appartenant à un béninois a sous-traité l’exploitation de la carrière de sable avec une société de droit béninois mais appartenant à un chinois qui emploie 3 autres de ses compatriotes.

Il est reproché aux deux sociétés d’avoir exploité la carrière de sable au delà de la convention signée avec l’Etat béninois. En effet, cette convention qui lie les deux sociétés et l’Etat est expirée depuis 2017 mais l’exploitation de la carrière de sable s’est poursuivie jusqu’en 2020.

Au cours de l’audience ce lundi, les mis en cause dans ce dossier ont plaidé coupable. Le promoteur de la RMG a tenté de justifier pourquoi l’exploitation s’est poursuivie au delà de 2017. A l’en croire, il lui a fallu 7 ans après la signature de la convention pour commencer à exploiter la carrière de sable parce que le périmètre était difficile à draguer. Ainsi, sur les 10 ans d’exploitation autorisée par la convention, sa société n’a exploité la carrière que pendant 3 ans.

En 2017, a-t-il poursuivi, il a envoyé une note au ministère des mines pour demander de renouveler l’exploitation; mais sa demande est restée sans suite.

Dans sa réquisition, le ministère public a demandé à la cour de retenir dans les liens de la prévention le chinois propriétaire de l’entreprise sous-traitante et de le condamner lui et son chauffeur à 10 ans de prison ferme pour exploitation illégale de carrière, fraude fiscale et blanchiment de capitaux.

Il a demandé à la cour de retenir le promoteur de l’entreprise RMG dans le lien de la justice pour exploitation illégale de carrière de sable et abus de confiance. En l’absence des avocats des chinois à l’audience du lundi pour leur plaidoirie, le dossier a été renvoyé au 3 Juillet prochain. Quant à l’avocat du propriétaire de la société RMG, il plaidé pour la relaxe pure de son client et a mis en jeu la responsabilité de l’administration qui après 3 ans de silence sur des notes de demande de renouvellement de convention avant de notifier à l’entreprise de suspendre ses activités.

Pour l’avocat, le fait que l’administration a demandé en 2020 à la société de suspendre l’exploitation signifie que le contrat a été tacitement renouvelé en 2017. Pour le professionnel du droit, l’administration ne peut pas parler de suspension s’il n’y a pas eu tacite reconduction. La décision du juge est attendue pour situer chacun des mis en cause dans le dossier. Il faut souligner que le président du comité national de suivi d’exploitation des carrières est également poursuivi dans ce dossier.