CR7: sa mère réagit enfin à la polémique sur la prétendue rupture entre son fils et Georgina 

La supposée crise au sein du couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez fait actuellement couler beaucoup d’encre. Alors que certaines sources évoquent une possible séparation, Dolores Aveiro, mère du footballeur portugais, a tenu à mettre les choses au clair

Depuis le mois dernier, des rumeurs persistantes circulent sur une possible séparation entre Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Cette hypothèse a été soulevée par le journaliste Daniel Nascimento, qui a affirmé que le joueur n’était pas heureux dans sa relation amoureuse. Les médias espagnols et portugais ont également évoqué une possible rupture entre les deux tourtereaux, relevant une possible lassitude de Cristiano à l’égard de sa compagne.

Face à ces bruits de couloirs, Georgina Rodriguez a pris la parole sur les réseaux sociaux pour nier toute séparation avec son partenaire, dénonçant les rumeurs comme des inventions de jaloux et des propos de personnes malveillantes. Cristiano Ronaldo a lui aussi subtilement réagi à ces affirmations, publiant une photo sur son compte Instagram qui laisse voir un moment romantique partagé avec Georgina.

Alors que la rumeur prenait de l’ampleur, c’est la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, qui a finalement réagi à cette affaire. Présente lors de l’inauguration d’un magasin à Funchal, dans sa ville natale de Madère, la sexagénaire a qualifié les affirmations de mensonges, déclarant que tous les couples ont des disputes mais que les rumeurs sur une rupture entre son fils et sa belle-fille sont infondées. « Ce ne sont que des mensonges. Tous les couples se disputent, mais ce qui a été dit est un mensonge. », a-t-elle réagi.

