Covid19 – Campagne accélérée de vaccination: une timide progression enregistrée

Les acteurs de la santé ont organisé les 1er et 2 Février 2022 à Azalaï Hôtel de Cotonou, un atelier pour faire le point de l’évolution de la couverture vaccinale afin de faire des propositions pour améliorer les résultats. A la date du 31 janvier 2022, le Bénin est à un taux vaccinal de 23%, une timide progression pourrait-on dire depuis le lancement de la campagne accélérée de vaccination.

La campagne intensive de vaccination contre la Covid19, lancée le 15 Décembre 2021 continue son bout de chemin. Le taux de 40% visé par cette campagne est loin d’être atteint. A la date du 31 Janvier 2022, le taux de couverture vaccinale selon des chiffres avancés par les acteurs de la santé est de 23%.

« Le Bénin vient de loin et il fait des progrès remarquables au niveau de la sous-région par rapport à cette performance vaccinale« , a indiqué Zenab Konkobo Kouanda, représentant des partenaires techniques et financiers à l’atelier de Cotonou.

Mais cette prétendue performance reste insuffisante au regard des objectifs fixés pour la campagne accélérée de vaccination. Ce qui amène le directeur de cabinet du ministère de la santé à affirmer que le taux de 23% reste toutefois loin des objectifs souhaités, ce qui a contraint le gouvernement à prolonger cette campagne jusqu’à la fin du mois de mars afin d’atteindre « l’objectif final qui est de réussir à faire vacciner au moins 60% des cibles au lieu des 40% précédemment fixés ».

Des propositions pour améliorer les performances

L’atelier d’évaluation des 1er et 2 Février derniers a permis également aux participants de faire des propositions afin d’améliorer et d’accélérer le taux de couverture vaccinale. Ainsi, comme problème à résoudre, les participants préconisent un travail interministériel afin d’amener les apprenants âgés d’au moins 12 ans et les enseignants à se faire vacciner.

Il est revenu à la représentante des partenaires techniques et financiers de mettre l’accent sur la vaccination des femmes. Car, selon elle, les femmes sont les plus touchées par la Covid-19, mais les moins vaccinées.

Des propositions qui ont eu des échos favorables au niveau du représentant du ministre benjamin Hounkpatin qui estime que la plupart des problèmes évoqués et les propositions faites sont à la portée des autorités. « Nous pouvons donc renforcer le taux de couverture pour créer une immunité collective afin de pouvoir faire face à cette pandémie « , a conclu Enagnon Akogbeto, Directeur de cabinet du ministre de la santé.

Les points de vaccination contre la Covid19