Course-poursuite suivie de mort à Parakou: le dossier transmis à la justice pour situer les responsabilités

A Parakou ce dimanche 10 Avril 2022, une course-poursuite entre des agents de la douane et un conducteur de taxi s’est soldée une perte en vie humaine. Après cet incident regrettable, le dossier est transmis à la justice pour situer les responsabilités.

Reçu sur la télévision nationale, le directeur régional de la douane Borgou-Alibori, Francis Koto Gbian est revenu sur l’incident qui s’est produit le dimanche dernier à Parakou. Dans un entretien accordé à la chaine du service public, il a apporté des précisions sur ce qui s’est réellement passé entre des éléments sous sa tutelle et un transporteur avant d’adresser un message de condoléances aux parents de la personne qui a perdu la vie dans cet incident malheureux.

Dans son explication, le directeur régional de la douane Borgou-Alibori, Francis Koto Gbian a fait savoir que la brigade des douanes de Parakou a reçu des informations sur deux véhicules en provenance de Tchaourou et transportant des marchandises de contrebande. Une équipe a été aussitôt constituée et envoyée sur le terrain.

L’un des deux véhicules, aux dires de Francis Koto Gbian, transportant des produits pétroliers s’est soumis aux injonctions des agents de la douane. Mais le conducteur du second véhicule a décidé d’ignorer les injonctions des agents des douanes. C’est là qu’une course poursuite s’est engagée à partir des logements sociaux de Bèyèrou en direction de la ville de Parakou.

Le dossier est transmis à la justice pour situer les responsabilités

L’incident déplorable du dimanche dernier à Parakou est déploré par le directeur régional Borgou-Alibori et toute l’administration de la douane à travers son directeur général. Ce drame pouvait être évité si certaines conditions étaient remplies, a fait savoir le directeur régional de la douane Borgou-Alibori, Francis Koto Gbian.

A le croire, le dossier est déjà à la justice et les responsabilités seront situées. Il profite de cette sortie médiatique pour rassurer les populations sur le fait que la douane n’est pas leur ennemi mais est plutôt à leur service et travaille également au renflouement de la caisse de l’Etat. Des dispositions seront urgemment prises, rassure-t-il pour que pareille situation ne se produise plus.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer