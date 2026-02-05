Coupe du Roi : Umar Sadiq se rachète avec Valence

La soirée d’Umar Sadiq lors des quarts de finale de la Coupe du Roi restera gravée dans les mémoires tant pour sa dureté que pour son caractère théâtral. L’attaquant nigérian de Valence a vécu un match chargé d’émotions, où chaque instant a pu changer le cours de la rencontre.

Le tournant négatif est survenu à la 26e minute : dans une phase confuse, Sadiq a involontairement dévié le ballon dans ses propres filets, offrant l’avantage à l’Athletic Bilbao. Une erreur qui a semblé peser lourd sur ses épaules et qui a plongé son équipe dans une situation délicate, tandis que l’avant-centre affichait une vive frustration.

Pourtant, loin de se laisser abattre, il a rapidement pris sa revanche. À la 35e minute, neuf minutes après l’incident, il a jailli dans la surface adverse pour inscrire l’égalisation, redonnant de l’espoir à Valence et apaisant quelque peu la tension liée à son but contre son camp.

Un bref retour en grâce