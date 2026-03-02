Coupe du Roi: Robert Lewandowski forfait pour le choc Barça – Atletico Madrid

Le Barça sera privé de Robert Lewandowski, blessé à l’orbite gauche, alors que les Blaugrana défient l’Atletico Madrid cette semaine en Coupe du Roi.

Le Barça sera privé de Robert Lewandowski, blessé à l’orbite gauche, alors que les Blaugrana défient l’Atletico Madrid cette semaine en Coupe du Roi.

Le FC Barcelone devra se passer de Robert Lewandowski pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid. Les Blaugrana, lourdement battus 4-1 à l’aller, tenteront de renverser la situation sans leur avant-centre polonais.

Le club catalan a annoncé dimanche que l’attaquant souffre d’une fracture de l’orbite gauche, contractée lors de la rencontre face à Villarreal. « Lewandowski s’est blessé pendant le match contre Villarreal. Les examens médicaux ont révélé une fracture de l’orbite gauche. Il ne jouera pas contre l’Atlético de Madrid », précise le communiqué.

Publicité

Âgé de 37 ans, l’ancien buteur du Bayern Munich connaît une saison plus discrète, l’entraîneur Hansi Flick ayant souvent opté pour d’autres solutions offensives, notamment Ferran Torres. Lewandowski avait toutefois trouvé le chemin des filets lors de la victoire 4-1 contre Villarreal samedi. Un contretemps majeur pour le Barça, déjà dos au mur avant ce déplacement décisif.