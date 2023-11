Coupe du Roi: le tirage au sort des 32ès de finale

-Publicité-

La fédération royale espagnole de football a procédé ce mercredi au tirage au sort des 32ès de finale de la Coupe du Roi. Les participants à la Supercoupe d’Espagne en sont exemptés.

On connait désormais les affiches des 32ès de finale de la Coupe du Roi. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi par la fédération royale espagnole de football. Participants à la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid, le Barça, l’Atletico Madrid et Osasuna en sont exemptés. Disqualifié au premier tour, Grenade n’en fait pas non plus partie.

Les 15 autres clubs de Liga en lice affronteront des équipes de divisions inférieures. Les trois petits poucets de 5e division, l’Atlético Astorga, Arosa et Atzeneta, tombeurs d’Andorre, Grenade et Saragosse au dernier tour, ont hérité du FC Séville, de Valence et de Getafe. Les matchs auront lieu du 5 au 7 décembre prochain.

Le tirage au sort complet de la Coupe du Roi:

Astorga (D5) – FC Séville

Atzeneta (D5) – Getafe

Arosa (D5) – Valence

Villanovense (D4) – Betis

Barbastro (D4) – Almeria

Arandina (D4) – Cadix

Terrassa (D4) – Alaves

Orihuela (D4) – Gérone

Yeclano (D4) – Rayo Vallecano

Valle de Egües (D4) – Majorque

Zamora (D4) – Villarreal

Tudelano (D4) – Las Palmas

Andratx (D4) – Real Sociedad

Cayón (D4) – Athletic Club

Sestao River Club (D3) – Celta Vigo