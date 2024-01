Coupe du Roi: l’Athletic Bilbao renverse le Barça et file en demi-finale

-Publicité-

L’Athletic Bilbao s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi après sa victoire contre le Barça (4-2) mercredi soir à San Mamès. Les frères Williams (Inaki et Nico) ont signé les buts de la victoire du club basque.

A l’instar du Real Madrid, écarté par l’Atletico Madrid, le Barça n’ira pas plus loin que les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Blaugranas ont été éliminés de la compétition après leur défaite face à l’Athletic Bilbao, mercredi soir. Au terme d’une rencontre très disputée, les Catalans ont finalement courbé l’échine sur le score de 4-2.

Surpris d’entrée par le club basque, les Blaugranas avaient pourtant bien réagi en reprenant l’avantage avant la pause. Robert Lewandowski et la pépite Lamine Yamal, auteur d’une somptueuse réalisation, avaient permis aux siens de mener à la marque en première période. Mais c’était sans compter sur l’esprit combatif de l’équipe adverse qui a tout renversé au retour des vestiaires.

Oihan Sancet a d’abord rétabli la parité au score avant qu’Inaki Williams, de retour en Espagne après sa CAN 2023 ratée avec le Ghana, éliminé dès les phases de poule, ne permette à l’Athletic de reprendre l’avantage pour la deuxième fois dans cette rencontre, en prolongation. Et en toute fin de la partie, son frère Nico, qui a décidé de porter le maillot de la sélection espagnole, a définitivement scellé la victoire de son équipe en s’offrant un beau but. L’Athletic Bilbao se qualifie donc pour les demi-finales.