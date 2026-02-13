Coupe du Roi: humilié par l’Atlético Madrid, le Barça s’offre un triste record

Balayé 4-0 par l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Barça a encaissé quatre buts en première période, une première depuis le traumatisme européen de 2020.

Balayé 4-0 par l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Barça a encaissé quatre buts en première période, une première depuis le traumatisme européen de 2020.

Le FC Barcelone a vécu une soirée cauchemardesque jeudi, lourdement battu par l’Atlético de Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Sur la pelouse de l’Air Metropolitano, les hommes de Diego Simeone ont frappé fort grâce à un but contre son camp d’Eric García, avant que Antoine Griezmann, Ademola Lookman et Julian Alvarez ne corsent l’addition. Un revers cinglant qui place les Blaugrana dans une situation très délicate avant le match retour.

Au-delà du score, la statistique fait tache. Selon OptaJose, le Barça a encaissé quatre buts en première période pour la deuxième fois depuis au moins la saison 2004-2005. La précédente déconvenue de ce type remonte au quart de finale de Ligue des champions en août 2020, lors de l’humiliation subie face au Bayern Munich (2-8). Le rendez-vous retour, prévu en mars, s’annonce désormais comme une mission quasi impossible pour le club catalan.

Publicité