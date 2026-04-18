Coupe du Roi: Diego Simeone met en garde ses joueurs avant la finale face à la Real Sociedad

Avant la finale de la Coupe du Roi, Diego Simeone a alerté l’Atlético de Madrid sur les qualités de la Real Sociedad, un adversaire jugé complet et dangereux.

À la veille de la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, Diego Simeone a tenu à mettre en garde ses joueurs de l’Atlético de Madrid. En conférence de presse, le technicien argentin a souligné les qualités majeures de son adversaire, insistant sur sa capacité à s’adapter à différents registres. « C’est une équipe qui sait jouer, qui sait se battre et qui dispose de plusieurs options offensives, aussi bien dans l’axe que sur les côtés, avec des joueurs jeunes et dynamiques », a-t-il analysé.

Un message de prudence adressé à son groupe, quelques jours après la qualification marquante obtenue face au FC Barcelone en Ligue des champions. Fort de cette dynamique, l’Atlético aborde cette finale avec confiance, mais sans excès. Simeone a également rappelé l’ambition de son équipe pour ce rendez-vous : « Nous voulons imposer notre rythme et prendre le contrôle du match là où nous pensons pouvoir faire la différence. » Face à une Real Sociedad réputée pour sa qualité de jeu et son intensité, les Colchoneros savent qu’ils devront livrer une prestation complète pour espérer soulever le trophée.



