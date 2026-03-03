Coupe du monde 2026: l’Iran dans le flou après les frappes américaines

Dans un contexte de tensions militaires majeures avec Washington, la participation de la sélection iranienne au Mondial 2026 en Amérique du Nord apparaît plus incertaine que jamais.

L’onde de choc dépasse largement les frontières du terrain. Au lendemain des frappes américaines et israéliennes visant l’Iran, l’incertitude plane désormais sur la participation de la sélection iranienne à la prochaine Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.

Premier à réagir, le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, n’a pas caché son inquiétude. « Compte tenu des événements d’aujourd’hui et de l’attaque des États-Unis, il est difficile d’être optimiste quant à la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde. La décision finale revient aux instances sportives », a-t-il confié au média local Varzesh3.

Dans un contexte de tensions militaires ouvertes avec Washington, de répression interne et de restrictions accrues en matière de visas, la perspective de voir la sélection iranienne fouler les pelouses américaines paraît de plus en plus fragile. Une situation d’autant plus délicate que la majorité des rencontres du tournoi doivent se disputer aux États-Unis.

Mehdi Taj a poursuivi sur un ton grave : « Ce qui est certain, c’est qu’après cet attentat, on ne peut pas s’attendre à ce que nous envisagions la Coupe du monde avec espoir. Il est impossible de le dire précisément, mais il y aura certainement une réponse. Cette question sera certainement étudiée par les hauts responsables sportifs du pays, et une décision sera prise quant à la suite des événements. »

Si le football reste, à l’évidence, relégué au second plan face à la gravité de la situation géopolitique, le dossier pourrait rapidement atterrir sur le bureau de la FIFA, appelée à trancher une équation aussi sensible que complexe.

