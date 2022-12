Coupe du monde 2022: Sadio Mané réagit à l’élimination du Sénégal

Grand absent de ce Mondial 2022, Sadio Mané a réagit à l’élimination du Sénégal ce dimanche en huitième de finale, battu par l’Angleterre (3-0). Et l’attaquant du Bayern Munich a félicité les Lions de la Téranga pour avoir atteint ce niveau.

Le Sénégal ne dépassera pas les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022 qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre. Les Lions de la Téranga ont été battus ce dimanche par l’Angleterre pour le premier round de ces phases à élimination directe. Face aux Three Lions solides défensivement et mieux organisés en attaque, les coéquipiers de kalidou Koulibaly ont été balayés sur le score de 3-0. Malgré une première demi-heure assez convaincante, les Sénégalais ont été dépassés par les assauts offensifs des Anglais menés par le duo Bellingham-Kane.

Une grosse désillusion pour les Sénégalais qui n’atteindront pas les quarts de finale comme l’ont fait leurs ainées en 2002. Mais pas de quoi entacher la fierté d’un certain Sadio Mané. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Bayern Munich forfait pour cette compétition en raison d’une blessure au genou, a rendu hommage à ses coéquipiers pour leur parcours dans ce tournoi.

« Chers frères, vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres Trophées Incha’allah . Allez les Lions », s’est exprimé le double Ballon d’or africain sur Instagram.