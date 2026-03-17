Coupe du Bénin 2026: des affiches alléchantes dès le premier tour, le tirage au sort complet

Avec le tirage au sort effectué ce mardi, on connait désormais le tableau du premier tour de la Coupe du Bénin 2026. Plusieurs gros chocs sont au programme.

La Fédération Béninoise de Football a donné le coup d’envoi de la Coupe du Bénin 2026. L’instance nationale a procédé ce mardi, au siège de la Ligue de Football Professionnel à Mènontin à Cotonou, au tirage au sort du premier tour. Une cérémonie qui a permis de lever le voile sur l’architecture complète de la compétition. Cette nouvelle édition se disputera en cinq tours.

D’entrée, 28 formations seront engagées pour 14 confrontations à élimination directe. Les vainqueurs accéderont au deuxième tour, où ils seront rejoints par un « meilleur perdant » repêché pour compléter un tableau de huit équipes au tour suivant. Le troisième tour servira de quart de finale avec quatre rencontres au programme, avant des demi-finales disputées entre les quatre rescapés. La finale, ultime étape, sacrera le vainqueur de cette édition 2026.

Le tirage a offert plusieurs oppositions intéressantes dès le premier tour, dont deux duels entre formations de l’élite. Parmi les affiches à suivre : Abeilles face à Coton, Buffles opposés à Djeffa, ou encore Dragons contre As Léopards. D’autres rencontres promettent également du spectacle, à l’image de SOBEMAP – ASPAC ou LOTO-Popo – Espoir.

Publicité

Le format retenu promet une compétition intense : chaque match se jouera en une seule manche, sur terrain neutre. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les équipes seront directement départagées par une séance de tirs au but. Avec ce tirage, la Coupe du Bénin est officiellement lancée, et les clubs n’ont désormais plus droit à l’erreur dans une compétition où chaque faux pas est éliminatoire.

Le programme complet du premier tour :

Abeilles – Coton

Buffles – Djeffa

AS Élite – Béké FC

Aïnonvi FC – USS-Kraké

BOA – ASVO

Dragons – AS Léopards

US Baboni – Bani Gansè

Ayema – AS Okuta

SOBEMAP – ASPAC

LOTO-Popo – Espoir

JA Missérété – Dynamo d’Abomey

Énergie – CEFES

Requins – US Cavaliers

Hodio – Aziza



