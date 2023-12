Coupe de France: le tirage complet des 32es de finale

-Publicité-

Découvrez les 64 rencontres de la Coupe de France, comptant pour les 32ès de finale. Les cadors de Ligue 1 sont épargnés, sauf Lens et Monaco qui vont se croiser les crampons.

On connait désormais les affiches des 32ès de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué et réserve de beaux duels en perspective. Si Monaco et Lens ont hérité de gros morceaux, les autres cadors de la Ligue ont été épargnés. Lille ira défier le club de Régional 1 de Golden Lion. L’Olympique de Marseille se rendra à Thionville (N3).

L’Olympique Lyonnais affrontera le CA Pontarlier (N3), tandis que le Paris Saint-Germain affrontera l’US Revel (R1), formation de Haute-Garonne, située à l’Est de Toulouse. Quant au tenant du titre toulousain, il se mesurera à Chambéry Savoie (N3). A noter également le choc au sommet de cette 32è de finale entre Monaco et Lens à Bollaert. Ce premier tour se tiendra les 7 et 8 janvier prochains.

Le tirage complet des 32es de finale :

Amiens (L2) – Montpellier (L1)

Lille (L1) – Golden Lion (R1)

Pays de Saint-Omer (R1) – Reims Saint-Anne (N3) ou Dunkerque (L2)

Sarreguemines (R1) – Valenciennes (L2)

Thionville Lusitanos (N3) – OM (L1)

Feignies Aulnoye (N2) – QRM (L2)

Chambly-Oise (N2) – Racing CFF (N2)

Guingamp (L2) – Stade Rennais (L1)

Lyon-La Duchère (N3) – Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

Chambéry Savoie (N3) – Toulouse (L1)

Lorient (L1) – Sochaux (N1)

Stade brestois (L1) – Angers (L2)

US Feurs (N3) – AS Saint-Priest (N3)

Louhans Cuisaux ou US Cosne (N3) – FC Rouen 1899 (N1)

CA Pontarlier (N3) – OL (L1)

Nice (L1) – Auxerre (L2)

Lens (L1) – Monaco (L1)

Le Havre (L1) – Caen (L2)

SO Romorantin (N2) – CS Le Moule (R1)

Metz (L1) – Clermont (L1)

O. Alès en Cévennes (N2) – Paris FC (L2)

Orléans Loiret (N1) – Nîmes (N1)

Entente SSG (N3) – Bordeaux (L2)

AS Fabrègues (R1) – Trélissac Antonne PFC (N2)

Bergerac Périgord (N2) – Libourne (N2)

Dieppe (N3) – Stade Levallois (L2)

Pau (L2) – Nantes (L1)

US Revel (R1) – PSG (L1)

Dinan Léhon (N2) – Reims (L1)

Avoine O. Chinon Cinais (N2) – Strasbourg (L1)

Challans (N3) – Rodez (L2)

Vendée Les Herbiers (N2) – JS Douvres-la-Délivrande (R2) ou Châteauroux (N1)